DAX®- Am 38-Tage-Durchschnitt abgeprallt

Mit dem gestrigen Zwei-Wochen-Hoch von 15.575 Punkten lief der DAX® genau an die 38-Tage-Linie heran – und prallte an dem mittelfristig bedeutenden Gleitenden Durchschnitt ab. Die weitere Entwicklung am Nachmittag sorgt für die nun entscheidende Frage: ist die Erholung bereits ausgelaufen? Womöglich wird sie ja bereits wieder aufgenommen, wenn die vom Montag auf Dienstag aufgerissene Notierungslücke bei 15.201/15.272 Zählern geschlossen wurde. Geht es doch wieder tiefer hinab, dann kommt es auf die horizontale Unterstützungszone bei 14.948/15.033 Punkten an, wo auch das Sechs-Monats-Tief liegt. Darunter wiederum ist es der noch solidere Haltebereich bei 14.740/14.800 Zählern, der stabilisierend wirken könnte. Geht es zum Wochenaufklang wieder gen Norden und wird die 38-Tage-Linie erstmals seit vier Wochen überwunden, wartet bereits der 200-Tage-Durchschnitt um 15.645 Zähler als weitere Hürde. Wirklich entscheidend ist dann aber die Kombination aus 55-Tage-Durschnitt und dem am Allzeithoch entspringenden, zweieinhalbmonatigen Abwärtstrend. Dieser Widerstand ist Tag für Tag ein Stück weiter tiefer zu finden und bewegt sich zurzeit um 15.675/15.690 Punkte. Der Ausbruch wäre ein bullisches Signal!

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

