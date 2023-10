FASTENAL - Aktie mit Kurssprung nach Zahlen

Fastenal Co. - WKN: 887891 - ISIN: US3119001044 - Kurs: 60,220 $ (Nasdaq)

Fastenal gab gestern vorbörslich Zahlen bekannt. Diese fielen gut aus. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 USD. Analysten hatten im Vorfeld mit 0,50 USD je Aktie gerechnet. Der Umsatz lag mit 1,85 Mrd. USD im Rahmen der Erwartungen. Die Aktie schoss gestern um 7,52% nach oben und war größter Gewinner im Nasdaq 100.

Die Aktie markierte am 31. Dezember 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 64,75 USD. Anschließend korrigierte sie in einem bullischen Keil bis auf ein Tief bei 43,73 USD. Seit diesem Tief aus dem Oktober 2022 hat der Wert einen Aufwärtstrendkanal etabliert.

Am 01. Februar 2023 erfolgte der Ausbruch aus dem Keil. Damit kam es zu einem mittelfristigen Kaufsignal. Dieses Signal führte den Aktienkurs bis 12. Juli auf ein Hoch bei 59,43 USD. Nach einer Konsolidierung auf 53,83 USD bildete die Aktie zuletzt einen kleinen Boden aus. Dieser Boden wurde am Dienstag und Mittwoch einem kleinen Härtestest unterzogen. Gestern riss die Aktie ein Aufwärtsgap zwischen 56,16 USD und 58,00 USD und zog anschließend auf ein neues Jahreshoch an.

Starke Ausgangsbasis

Die Fastenal-Aktie hat sich mit dem gestrigen Kurssprung eine starke Basis geschaffen. Die Aktie könnte in den nächsten Wochen und Monaten zunächst an ihr Allzeithoch und später gen 68 USD ansteigen. Kurzfristige Rücksetzer sollten spätestens bei 58,11/00 USD stoppen.

Ein Rückfall unter das gestrige Gap wäre ein schwerer Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall müsste auch mit einem Bruch der Unterstützung bei 53,83 USD gerechnet werden. Dieser Rückfall könnte eine Abwärtsbewegung in Richtung 43,73 USD auslösen.

Fazit: Die Bullen bestimmen die Richtung in der Fastenal-Aktie. Kurzfristige Rücksetzer könnten neue Chancen bieten.

Fastenal Co.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)