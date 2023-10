Aktien Wien Schluss: Freundlicher Start in die Woche

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 0,35 Prozent auf 3158,47 Punkte. Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls mit positiven Vorzeichen. Weiter im Fokus standen die geopolitischen Spannungen in Nahost. Dabei gilt eine mögliche Ausweitung der Auseinandersetzung auf weitere Länder als große Gefahr.

Bisher sei die erwartete israelische Bodenoffensive im Gazastreifen ausgeblieben, und auch der mögliche europafreundliche Regierungswechsel in Polen trage etwas zur Entspannung an der Börse bei, kommentierte ein Kapitalmarktstratege vom Broker Robomarkets.

Datenseitig fiel der Wochenbeginn eher ruhig aus. Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York hat sich im Oktober eingetrübt, allerdings nicht ganz so stark wie befürchtet. Zudem hat die Handelsbilanz der Eurozone im August einen deutlich höheren Überschuss ausgewiesen als im Vormonat, wurde am Vormittag bekannt.

Die Meldungslage zu österreichischen Unternehmen gestaltete sich eher dünn. Telekom Austria gewannen im Vorfeld der am Dienstag anstehenden Ergebnisveröffentlichung leicht um 0,2 Prozent. Auch die Bawas legt am Dienstag Zahlen vor - die Aktien schlossen 0,4 Prozent fester.

Unter den weiteren Indexschwergewichten gewannen Voestalpine in einem starken europäischen Stahl-Sektor um 1,7 Prozent. Wienerberger legten um 0,7 Prozent zu und OMV gewannen 0,3 Prozent. Aktien der Erste Group schlossen 1,7 Prozent fester, während Raiffeisen um 0,3 Prozent anzogen.

Andritz büßten 0,2 Prozent auf 45,36 Euro ein. Die Analysten der Baader Bank hatten sowohl ihr Anlagevotum "Buy" als auch ihr Kursziel von 75 Euro für die Aktien bekräftigt. Der zuständige Experte sieht die Aktien des steirischen Anlagenbauers weiterhin als stark unterbewertet an.

Palfinger gewannen um 1,8 Prozent auf 22,10 Euro. Hier hatten die Analysten von Deutsche Bank Research ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Salzburger Hebevorrichtungsherstellers bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 43,0 Euro behielten sie bei./ger/ste/APA/stw