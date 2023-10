Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Cicor weist für das laufende Jahr ein starkes Umsatzwachstum von 25% aus, Aussichten bleiben positiv



16.10.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bronschhofen, 16. Oktober 2023 – Cicor Technologies Ltd. (SIX Swiss Exchange: CICN) hat den Wachstumskurs im 3. Quartal 2023 fortgesetzt. Der Quartalsumsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 22,4% auf CHF 95,3 Mio. (YTD: CHF 294,5 Mio., Steigerung um 25,0%). Das Umsatzwachstum wurde sowohl durch beschleunigtes organisches Wachstum (11,7%) als auch durch Akquisitionen erzielt. Mit einem Auftragseingang von CHF 108 Mio., was einer Book-to-Bill-Rate von 1,13 entspricht, bleiben die Aussichten für das vierte Quartal positiv. Cicor hat seine Position als einer der führenden Entwicklungs- und Fertigungspartner für komplexe Elektronik in den strategischen Zielmärkten Medizintechnik, Industrie sowie Luft-/Raumfahrt und Verteidigung in Europa weiter ausgebaut. Die solide Kundennachfrage, vor allem in den Bereichen Medizintechnik sowie Luft-/ Raumfahrt und Verteidigung, unterstützte in Kombination mit der Gewinnung von neuen Kunden das Wachstum im 3. Quartal 2023. Zudem profitiert Cicor vom anhaltenden Marktwachstum, das durch den Trend zum Reshoring, der verstärkten Nachfrage von Kunden nach Alternativen zur Fertigung in China und das zunehmende Outsourcing der Elektronikentwicklung und -fertigung getrieben wird. Cicor verfolgt weiterhin die Strategie des beschleunigten Wachstums durch Akquisitionen und organisches Wachstum. Die kürzlich bekannt gegebene strategische Partnerschaft mit der französischen Clayens Gruppe eröffnet Cicor das Potenzial, zusätzliche Aufträge für intelligente Drug-Delivery-Systeme und andere medizintechnische und industrielle Anwendungen zu gewinnen. Aufgrund der positiven Umsatz- und Auftragseingangsentwicklung im 3. Quartal bestätigt Cicor die Prognose, 2023 einen Jahresumsatz von CHF 380 bis 410 Mio. und ein operatives Ergebnis auf Stufe EBITDA von CHF 40 bis 45 Mio. zu erreichen. Kontakt

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen

Media & Investor Relations

Telefon +41 71 913 73 00

E-mail: media@cicor.com Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 2'500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 15 Standorten bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.

Ende der Adhoc-Mitteilung