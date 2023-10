Direkt zum Video auf YouTube

Der Wochenstart an den Märkten ist verhalten. Alles wartet darauf, dass die Gewinnsaison an Fahrt aufnimmt. Die ersten Banken haben am Freitag den Startschuss gegeben, diese Woche intensiviert sich der Tonus. JPMorgan ist dabei mal wieder positiv aufgefallen. Wir vergleichen die Performance der Top-Bank mit dem Rest des Sektors.

Interessante News kommen von Seiten Ferraris. Nachdem die Absatzzahlen leicht rückläufig waren gibt es Neuigkeiten zur Krypto-Akzeptanz bei der Marke mit dem Rennpferd. Und gute News gibt es auch wieder bei Novo Nordisk. Nach vorläufigen Zahlen erhöht man hier nun den Ausblick