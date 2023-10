MERCEDES-BENZ - Aktie mit enormer Fallhöhe

Mercedes-Benz AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 64,420 € (XETRA)

Um die Tragweite der charttechnischen Aussage zu verdeutlichen, sehen wir uns direkt den Wochenchart der Mercedes-Benz-Aktie an:

Mercedes-Benz Aktie Chartanalyse (Wochenchart)

Hier ist zu erkennen, dass eine steile Aufwärtsbewegung im Frühjahr 2023 fast an das langfristige Widerstandsniveau bei 77,90 EUR geführt hatte. Ausbruchsversuche scheiterten jedoch zweimal kurz vor der Marke und so bildete sich ein bärisches Doppeltop bei rund 76,00 EUR.

Diese Trendwendeformation wäre jetzt durch den Bruch des zwischen den Hochpunkten liegenden Tiefs bei 64,51 EUR aktiviert und damit ein großes Verkaufssignal gebildet. Das klassische Abwärtskursziel der Formation läge bei 52,00 EUR. Aber schon ein Einbruch bis 56,52 EUR würde die mittelfristigen Chancen der Aktie auf eine Fortsetzung des Anstiegs vom Oktober 2022 zunichte machen.

Bullen wehren sich noch gegen das Unheil

Zuletzt war die Aktie von Mercedes-Benz wie erwartet schon unter 64,51 EUR gefallen, konnte sich aber in den letzten Tagen wieder über die Marke hieven. Sollte jetzt erneut ein Abtauchen unter die Unterstützung und den Selltrigger bei 63,50 EUR folgen, dürften die Bären diesmal voll zuschlagen: In diesem Fall könnte ein erster Abverkauf bis 61,70 EUR führen. Darunter würde der kleinere Support bei 60,72 EUR angelaufen. Sollte an dieser Stelle eine deutliche Erholung ausbleiben, wäre auch der Bruch der Marke und ein Absturz bis 56,52 EUR in den kommenden Wochen zu erwarten.

Um aus dem Abwärtstrendkanal der letzten Monate auszubrechen, würde es zwar zunächst ausreichen, das Hoch vom 02. Oktober bei 66,53 EUR zu überschreiten. Allerdings könnten die Bären im Bereich um 68,50 EUR wieder zuschlagen und die Anteile von Mercedes-Benz erneut an das Jahrestief drücken.

Mercedes-Benz Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)