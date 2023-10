Targa Resources meldet Dividende

Der amerikanische Konzern Targa Resources Corp. (ISIN: US87612G1013, NYSE: TRGP) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,50 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Ausgezahlt wird die nächste Dividende am 15. November 2023 (Record date: 31. Oktober 2023).

Auf das Jahr gerechnet werden 2,00 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 87,22 US-Dollar (Stand: 13. Oktober 2023) einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 2,29 Prozent. Im April 2023 steigerte Targa die Quartalsdividende um 43 Prozent von 0,35 US-Dollar auf 0,50 US-Dollar je Aktie.

Targa Resources mit Firmensitz in Houston, Texas, wurde im Jahr 2003 gegründet und ist auf dem Gebiet der Erdgasaufbereitung und des Flüssiggastransports (Midstream) tätig. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 3,40 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,06 Mrd. US-Dollar), wie am 3. August 2023 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 329,3 Mio. US-Dollar nach einem Ertrag von 596,4 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 18,67 Prozent im Plus (Stand: 13. Oktober 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 19,13 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de