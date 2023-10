Die Präsidenten von Senegal und Mauretanien unterstützen die Bewerbung Saudi-Arabiens um die Expo 2030

Als Zeichen der Vertiefung der diplomatischen Beziehungen und der gemeinsamen Ziele haben die Staatsoberhäupter von Senegal und Mauretanien offiziell ihre Unterstützung für die Bewerbung Saudi-Arabiens um die Expo 2030 und die Fußballweltmeisterschaft 2034 zugesagt.

S.E. Präsident Macky Sall von Senegal hat S.E. Ahmed Al Khateeb, den saudischen Minister für Tourismus und Sondergesandten des Kustos der beiden Heiligen Moscheen, König Salman bin Abdulaziz Al Saud, herzlich empfangen.

Während ihrer Gespräche konzentrierten sie sich auf den Ausbau der bilateralen Beziehungen und das Engagement Senegals für die globalen Bestrebungen Saudi-Arabiens. S.E. Ahmed Al Khateeb drückte seine Dankbarkeit aus und hob die Bedeutung der Unterstützung hervor, die durch die Verleihung des senegalesischen Nationalen Löwenordens weiter symbolisiert wurde.

Ebenso empfing der Präsident der Islamischen Republik Mauretanien, Mohamed Ould Ghazouani, im Präsidentenpalast von Nouakchott Ahmed Al Khateeb und seine Delegation.

Das Treffen, an dem Würdenträger beider Länder teilnahmen, unterstrich die Unterstützung Mauretaniens für die Initiativen des Königreichs und den gegenseitigen Wunsch, die Beziehungen zu stärken.

Diese Befürwortungen zeigen das wachsende internationale Vertrauen in die Vision Saudi-Arabiens und seine Fähigkeit, Veranstaltungen von globalem Ausmaß auszurichten. Das Königreich setzt sich weiterhin für den Aufbau starker Beziehungen ein, um gegenseitiges Wachstum, Verständnis und gemeinsame Ziele auf der globalen Bühne zu fördern.

