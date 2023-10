ANALYSE-FLASH: UBS belässt Netflix auf 'Buy' - Ziel 500 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Netflix nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Der Streamingkonzern sei auf dem Weg zurück zu einem zweistelligen Wachstum, schrieb Analyst John Hodulik in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Branche finde ein Rationalisierungsprozess statt, von dem Netflix am meisten profitiere./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / 01:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2023 / 01:59 / GMT

