American Airlines: Im Dauersturzflug

Schon vor der Corona-Pandemie beschrieb American Airlines seit Anfang 2018 einen Abwärtstrend, dieser beschleunigte sich nach Ausbruch der Pandemie auf 8,25 US-Dollar. Zwar konnte im Anschluss eine temporäre Erholung an 26,09 US-Dollar vollzogen werden, anschließend aber brachen die Notierungen erneut ein und führten geradewegs auf 12,00 US-Dollar im abgelaufenen Jahr abwärts. Zwar bastelten Investoren in diesem Bereich an einem Boden, dieser scheiterte jedoch, wie der jüngste Kurssturz zeigt.

Nächster Support fällt

Die anhaltende Kursschwäche der American Airlines-Aktie könnte durchaus für den Aufbau von Short-Positionen genutzt werden, Ziele würden an den Corona bedingten Verlaufstiefs von 8,25 US-Dollar liegen. Eine rasche Rückkehr über 12,00 US-Dollar wäre aus Sicht der Bullen wünschenswert, könnte sie nämlich im Anschluss Aufwärtspotenzial an 16,25 US-Dollar freisetzen. Ein solches Szenario wird derzeit bei den stetigen Kursabschlägen nicht favorisiert.