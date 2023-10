SIEMENS ENERGY - Stellungnahme ist da! Aktie bricht weiter ein!

Siemens Energy AG - WKN: ENER6Y - ISIN: DE000ENER6Y0 - Kurs: 10,650 € (XETRA)

Update um 11:10 Uhr: In Reaktion auf den Bericht der Wirtschaftswoche hat Siemens Energy eine Stellungnahme abgegeben. Die Finanzergebnisse für das Jahr Geschäftsjahr 2023 liegen voraussichtlich vollständig im Rahmen der Prognose. Das Gas and Power-Geschäft sollte auch 2024 gut laufen und die Mittelfristziele 2025 erreichen. Das Windgeschäft bereitet dagegen weiter Probleme. Für bestimmte Onshore-Plattformen schließ Siemens Games vorerst keine neuen Verträge ab. Auch im Offshore-Geschäft würden nur selektiv Aufträge angenommen. Daher werden Auftragseingang und Umsatz im Windgeschäft 2024 unter den Markterwartungen liegen, Nettoverlust und Mittelabfluss dagegen über den Erwartungen.

Knackpunkt ist aber folgender Absatz: Das starke Wachstum des Auftragseingangs insbesondere bei den ehemaligen Gas and Power-Geschäftseinheiten führt zu einem steigenden Bedarf an Garantien für langfristige Projekte.Vor diesem Hintergrund prüft der Vorstand derzeit verschiedene Maßnahmen zur Stärkung der Siemens Energy-Bilanz und führt Vorgespräche mit unterschiedlichen Parteien, darunter Partnerbanken von Siemens Energy sowie der Bundesregierung, um den Zugang zu einem wachsenden Volumen an Garantien sicherzustellen, die das erwartete starke Wachstum ermöglichen. Der Budgetprozess bei Siemens Energy ist noch nicht abgeschlossen und der Vorstand hat bisher noch keine Entscheidungen über das Jahresbudget 2024 und/oder konkrete Finanzierungsmaßnahmen getroffen.

Damit bestätigt das Management den Bericht der Wirtschaftswoche. Die Aktie geht in den freien Fall über, gibt heute um rund ein Drittel ab.

Die Lage bei Siemens Energy bleibt höchst angespannt. Heute früh meldet die Wirtschaftswoche, dass das Unternehmen um staatliche Bürgschaften gebeten habe. Da sich die Tochter Siemens Gamesa in Schwierigkeiten befindet, könnte es Schwierigkeiten in den Gesprächen mit Banken bezüglich neuer Großprojekte geben. Siemens Energy habe sich auch an die Mutter Siemens gewandt.

Konkret werbe Siemens Energy um Bürgschaften von bis zu 15 Mrd. EUR. Für eine erste Tranche von 10 Mrd. EUR solle der Bund zu 80 % bürgen, die Banken zu 20 %. Eine zweite Tranche über 5 Mrd. EUR soll Siemens garantieren. Die Mutter sei aber wenig interessiert daran, sich "in die Pflicht nehmen zu lassen", so der Artikel. Sollten die Bürgschaften nicht erteilt werden, drohe im schlimmsten Fall sogar ein teilweiser Geschäftsstopp.

Aktie auf Allzeittief

Bereits im vorbörslichen Handel fiel der Aktienkurs von Siemens-Energy unter 10,25 EUR zurück. Damit war die Aktie preislich gesehen so günstig wie noch nie. Eine gute Nachricht ist dies jedoch nicht. Mit dem neuen Allzeittief wird der laufende Bärenmarkt bestätigt. Ein nachhaltiges Abrutschen in den einstelligen Preisbereich droht. Zudem stellen sich den Verkäufern keine Unterstützungen mehr entgegen, was die Bodenbildung erschweren könnte.

Fazit: Ob man die Siemens-Energy-Aktie am Allzeittief noch panikartig verkaufen muss, ist zu bezweifeln. Ein Grund, die Aktie zu kaufen, ist dies jedoch ebenfalls nicht. Der Trend ist weiterhin abwärts gerichtet und kurzfristig neue Tiefs müssten eingeplant werden. Zwischenzeitliche Erholung im Bereich von bis zu 10 % sind jedoch jederzeit einzuplanen. Anleger machen weiterhin einen Bogen um die Aktie und warten auf bessere Nachrichten und eine zumindest kurzfristige Bodenbildung. PS: Die Siemens Energy ist heute ein schönes Beispiel für das Trading - und die vielen Fehler, die man dabei machen kann! Fehler aber kosten Geld! Wer im Trading endlich durchstarten will, sollte dieses auch lernen! Ich lade jeden, der es endlich richtig angehen möchte, zum kostenlosen Q&A-Webinar rund um meine Trader-Ausbildung ein. Am Montag ist die letzte Chance, mir deine Frage(n) zu stellen und sich noch den Rabatt für die Ausbildung zu sichern! Hier geht es zur Anmeldung zum kostenlosen Q&A-Webinar!

Siemens Energy-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)