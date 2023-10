Silber: Weitere Kapitalzuflüsse notwendig

Zeitgleich mit Erreichen neuer Rekordstände bei Gold hat Silber seine Bestmarke bei 26,12 US-Dollar im Frühjahr dieses Jahres gesetzt. Seither herrscht eine Konsolidierung in einem intakten Abwärtstrend, dabei reichten die Verluste zuletzt sogar aus dem seit letzten Jahr laufenden Aufwärtstrend auf 20,69 US-Dollar abwärts. Die Unsicherheiten auf der Weltbühne haben Investoren aber rasch in das Edelmetall zurückspringen lassen, wodurch Silber nun wieder um seinen zuvor gebrochenen Aufwärtstrend kämpft. Ein Wiedereintritt und weitere Kapitalzuflüsse könnten Silber mittelfristig in ein Kaufsignal führen.

Investoren müssen jetzt ran!

Gelingt es demnach den Bereich von rund 24,00 US-Dollar in den nächsten Tagen zu knacken, könnte sogar ein mittelfristiges Kaufsignal mit Zielen bei 25,40 und 26,12 US-Dollar hervorgehen. Auch dürfte eine mutmaßlich inverse SKS-Formation hierdurch erfolgreich aufgelöst werden, was die Long-Variante weiter untermauert. Auf der Unterseite sollte es allerdings nicht mehr unter 22,25 US-Dollar talwärts gehen, dies würde nämlich die Bemühungen der letzten Wochen zerstören und infolgedessen zu Verlusten auf 21,42 bzw. 20,69 US-Dollar führen.