Sodexo wird die Dividende erhöhen

Der französische Caterer Sodexo (ISIN: FR0000121220) zahlt für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 (31. August 2023) eine Dividende in Höhe von 3,10 Euro je Aktie an die Aktionäre, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Damit wird die Ausschüttung gegenüber dem Vorjahr (2,40 Euro) um 29,2 Prozent angehoben. Beim derzeitigen Börsenkurs von 98,25 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,16 Prozent. Die Ausschüttungsquote entspricht 50 Prozent des bereinigten Nettogewinns.

Die Hauptversammlung findet am 15. Dezember 2023 statt. Sodexo steigerte im vergangenen Geschäftsjahr den Umsatz auf Basis konstanter Wechselkurse um 10,2 Prozent auf 22,64 Mrd. Euro, wie ebenfalls am Donnerstag berichtet wurde. Auf organischer Basis betrug der Umsatzzuwachs 11,6 Prozent. Der Nettoertrag stieg von 695 Mio. Euro auf 794 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2024 und 2025 wird ein organisches Wachstum von +6 bis +8 Prozent und ein Anstieg der operativen Marge auf vergleichbarer Basis um 30 bis 40 Basispunkte prognostiziert (ohne Pluxee). Sodexo plant Anfang 2024 die Abspaltung des Geschäfts mit Gutscheinen und Vergünstigungen für Beschäftigte (Pluxee).

Sodexo wurde 1966 von Pierre Bellon in Marseille in Frankreich gegründet und beschäftigt rund 430.000 Mitarbeiter (Ende August 2023). Der Dienstleister betreut rund 80 Mio. Kunden pro Tag. Dabei ist Sodexo als Caterer sowie im Bereich Dienstleistungen wie Reinigung bis hin zu Sicherheit und der technischen Wartung von Anlagen und Geräten aktiv. Die Aktie von Sodexo ist im CAC 40 gelistet.

Redaktion MyDividends.de