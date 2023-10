ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Vinci auf 'Buy' - Ziel 123 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Der französische Mischkonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Harry Goad in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies untermauere seine positive Sicht auf die Aktien./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / 05:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

