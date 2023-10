DAX: Talfahrt noch nicht gestoppt

Der Deutsche Aktienindex DAX versucht sich im Bereich seiner aktuellen Wochentiefs an einer Stabilisierung, könnte mit diesem Versuch aufgrund schwacher Vorgaben aus den USA jedoch scheitern und weiter zur Unterseite durchgereicht werden. Dies ist auch nicht weiter verwunderlich, die eklatante Kursschwäche der letzten Tage liefert Hinweise auf neuerliche Monatstiefs.

Demnach wären auch aus dem Grund eines Trendbruchs weitere Abschläge zu erwarten, zunächst in den Bereich von 14.585 Punkten und später auf 14.458 Zähler. Eine überschießende Welle könnte sogar an glatt 14.200 Punkte heranreichen, ohne eine signifikante technische Gegenbewegung zu vollziehen.

Auf der Oberseite sind die Widerstandsmarken leicht zu identifizieren, zum einen wäre dies der EMA 50 bei 14.943 Zählern, darüber der Horizontalwiderstand um 15.150 Punkten. In ruhigeres Fahrwasser dürfte der DAX erst oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts von 15.400 Punkten zurückkehren.

Wirtschaftsdaten aus Europa sucht man am Freitag vergeblich, in der Nacht hat Japan die Kernrate der Verbraucherpreise aus dem Großraum Tokio per Oktober vorgestellt. Um 9:00 Uhr wird Spanien sein BIP Q3 (1. Veröffentlichung) vorstellen, bevor es erst ab 14:30 Uhr mit US-Konsumausgaben und den persönlichen Einkommen aus September weitergeht. Hauptaugenmerk dürfte am Freitag auf der PCE-Kernrate per September liegen.

Quartalszahlen legen heute unter anderem MTU Aero Engines, Fuchs Petrolub, Covestro, Kuka, Exxon Mobil, Chevron, AbbVie und Colgate-Palmolive vor.