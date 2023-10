Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management AG · @heikoboehmer

2023 ist ein besonderes Börsenjahr: Nach einem Blitzstart im Januar mit Zuwächsen von 8 Prozent bei vielen Indizes in nur einigen Wochen sind zuletzt wieder die Risiken verstärkt in den Vordergrund getreten. Speziell in dieser Woche ging es deutlich zurück. Welche Risiken belasten aktuell die Märkte? Dazu mehr im aktuellen Markt-Update mit Heiko Böhmer.