Illinois Tool Works gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Mischkonzern Illinois Tool Works Inc. (ISIN: US4523081093, NYSE: ITW) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 1,40 US-Dollar je Aktie auszahlen. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 11. Januar 2024 (Record day: 29. Dezember 2023). Im August 2023 wurde die Quartalsdividende um 7 Prozent erhöht.

Damit schüttet der Konzern auf das Jahr hochgerechnet 5,60 US-Dollar an die Investoren aus. Die Dividendenrendite des Unternehmens, das auf Werkzeugmaschinenbau spezialisiert ist, liegt beim aktuellen Börsenkurs von 224,16 US-Dollar (Stand: 26. Oktober 2023) bei 2,50 Prozent.

Das Unternehmen wurde im Jahr 1912 als ein Hersteller von Metall-Schneidwerkzeugen von Byron L. Smith gegründet. Heute beschäftigt der Konzern rund 46.000 Mitarbeiter weltweit. Der Unternehmenssitz ist in Glenview bei Chicago im US-Bundesstaat Illinois. Der Umsatz lag im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 bei 4,03 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,01 Mrd. US-Dollar), wie am 24. Oktober 2023 berichtet wurde. Der Ertrag betrug 772 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 727 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 1,75 Prozent im Plus (Stand: 26. Oktober 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 67,99 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de