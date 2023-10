IRW-News: Verses AI Inc.: VERSES AI verzeichnet mehr als 1.500 Kundenanmeldungen für Genius, die intelligente Softwareplattform

IRW-PRESS: Verses AI Inc.: VERSES AI verzeichnet mehr als 1.500 Kundenanmeldungen für Genius, die intelligente Softwareplattform

Unternehmen kündigt öffentliche Demonstration und Webinar an

Vancouver, BC, - 27. Oktober 2023 / IRW-Press / VERSES AI Inc. (CBOE:VERS) (OTCQB:VRSSF) (VERSES oder das Unternehmen), ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf die nächste Generation künstlicher Intelligenz (KI) spezialisiert hat, freut sich, die Einführung seiner intelligenten Softwareplattform Genius für exklusive private Beta-Partner und eine Demo ausgewählter Genius-Funktionen während eines Webinars am 3. November bekannt zu geben.

Gabriel René, Gründer und CEO von VERSES, gab im vergangenen Monat die wichtigste Unternehmensmitteilung des Unternehmens bekannt und unterstrich die Ziele der Rollout-Pläne von Genius und das Bestreben, bessere Grundlagen für AGI (Artificial General Intelligence) zu bieten. Genius ist eine Cloud-gehostete Plattform für die Entwicklung von Smartware, also Software-Agenten, die in digitalen und physischen Domänen lernen, logisch denken, sich anpassen und interagieren können. Genius wurde entwickelt, um eine neue Generation von intelligenten Anwendungen und Geräten zu unterstützen, die, wie wir glauben, jeder - vom kleinen Entwickler bis hin zu großen Fortune 500-Unternehmen - haben will, aber vor Problemen steht, wenn er sie mit den derzeit verfügbaren, modernen Tools bauen will, so René.

Registrieren Sie sich für das Webinar am 3. November um 13.00 Uhr EST / 10.00 Uhr PST / 19.00 Uhr MEZ.

Wir waren überwältigt von der frühen Nachfrage von mehr als 1.500 Entwicklern, Ingenieuren und Großunternehmen, die bereits einen frühzeitigen Zugang zu Genius gefordert haben. Obwohl viele auf die öffentliche Beta warten müssen, glauben wir, dass es an der Zeit ist, einen kleinen Einblick in die Fähigkeiten von Genius zu geben, damit jeder das Potenzial dieser Technologie erkennen kann. Die heutige Ankündigung stellt einen wichtigen Schritt unserer Markteinführungsstrategie dar, um neue Partnerschaften zu schließen und die Innovationsarbeit fortzusetzen, damit allgemeine intelligente Software für alle verfügbar wird, sagte René.

Der 2023 Gartner AI Hype Cycle prognostiziert, dass Künstliche Allgemeine Intelligenz (AGI) mehr als 10 Jahre benötigen wird, um ein Produktivitätsplateau zu erreichen. Laut Gartner hat First Principles AI, die von VERSES verwendete Methodik, das Potenzial, die Entwicklung von AGI und allen anderen KI-Einsätzen innerhalb von zwei bis fünf Jahren zu beschleunigen.

Wir glauben, dass unser First Principles-Ansatz, der auf Standards basiert, natürliches Computing nutzt und von neurowissenschaftlichen Methoden wie Active Inference unterstützt wird, uns als Vorreiter im Rennen um AGI positioniert, die oft als Heiliger Gral der KI bezeichnet wird, sagte René.

Genius Beta startete im Oktober und wird für eine ausgewählte Gruppe von zehn privaten Beta-Partnern eingeführt. Entwickler von Unternehmenssoftware erhalten in den nächsten Monaten frühzeitigen Zugriff auf Genius, um verschiedene Anwendungsfälle zu testen. Das Unternehmen wird jede private Beta-Partnerschaft melden, sobald sie in den kommenden Wochen und Monaten gestartet wird.

Mit dieser Ankündigung demonstriert VERSES weiterhin seine Führungsrolle und Innovationskraft sowie sein Engagement, um einen intelligenteren, sichereren und zugänglicheren Weg zu AGI zu ermöglichen.

Erfahren Sie mehr über Genius: https://www.verses.ai/genius

Lesen Sie das Unternehmens-Update: https://www.verses.ai/press-2/verses-ai-q3-corporate-update

Registrieren Sie sich für das Webinar: https://event.webinarjam.com/register/255/69q31fw4

Über VERSES

VERSES ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf Lösungen der nächsten Generation für künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Unser Vorzeigeprodukt, Genius, ist von natürlichen Systemen und der menschlichen Wahrnehmung inspiriert. Genius kann sich anpassen, lernen und sich in den offenen Spatial Web Standard P2874 des Institute of Electrical and Electronics Engineers integrieren. Zu den wichtigsten Funktionen von Genius gehören Verallgemeinerbarkeit, Integration räumlicher Webstandards, prädiktive Abfragen, Echtzeitanpassung und ein automatisiertes Computernetzwerk. Genius basiert auf offenen Standards und fügt Daten aus den verschiedensten Bereichen zu Wissensmodellen zusammen, die die vertrauenswürdige Zusammenarbeit zwischen Menschen, Maschinen und KI sowohl in digitalen als auch physischen Welten fördern. Stellen Sie sich eine intelligentere Welt vor, in der sich das menschliche Potenzial durch von der Natur inspirierte Innovationen optimal entfaltet. Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter VERSES, LinkedIn und Twitter.

Im Namen des Unternehmens

Eric Holder

Director of Communications, VERSES AI Inc.

press@verses.ai

Investor Relations-Anfragen

USA Matthew Selinger, Partner, Integrous Communications, mselinger@integcom.us

Kanada Leo Karabelas, Focus Communications, President, info@fcir.ca

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Worten wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, sagt voraus, projiziert, beabsichtigt, zielt, zielt ab, antizipiert oder glaubt oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Sätze oder kann durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden können, könnten, sollten, würden oder werden, eintreten oder erreicht werden. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Tatsache, dass das Unternehmen beabsichtigt, ein Webinar durchzuführen, um eine Demo der Genius-Fähigkeiten zu zeigen, und den Zeitpunkt dafür; die Fähigkeit des Unternehmens, private Beta-Partner für Genius auszuwählen; die Ziele des Unternehmens in Bezug auf die Einführung von Genius und seine Ambitionen für AGI; die Vorteile und Fähigkeiten von Genius; die Fähigkeit von Genius, die nächste Generation verschiedener "intelligenter" Anwendungen und Geräte zu betreiben; die öffentliche Freigabe von Genius für Entwickler und Unternehmen in einer Betaphase und den Zeitpunkt dafür; das Versprechen der Technologie des Unternehmens; die Bedeutung der in dieser Pressemitteilung bekannt gegebenen Neuigkeiten in der Go-to-Market-Strategie des Unternehmens; das langfristige Ziel des Unternehmens, allgemeine intelligente Software für alle verfügbar zu machen; der Zeitpunkt und das Potenzial von First Principles AI, die Entwicklung von AGI und anderen KI-Anwendungen zu beschleunigen; die Vorteile des First-Principles-Ansatzes des Unternehmens; die Dauer der privaten Beta-Phase; und der Zeitpunkt zukünftiger Ankündigungen bezüglich der privaten Beta-Partnerschaften.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Webinar so ablaufen wird, wie es das Management derzeit erwartet; dass die Kosten- und Zeitplanerwartungen des Unternehmens zutreffen; dass Genius in der Lage sein wird, die erwarteten Ergebnisse und Vorteile zu erzielen; dass das Unternehmen beim Einsatz seiner Ressourcen und seines Personals erfolgreich sein wird; dass die Ergebnisse von Tests und Entwicklungsdaten mit den erwarteten Ergebnissen und Schätzungen übereinstimmen werden; dass First-Principles AI und der First-Principles-Ansatz des Unternehmens zu den Vorteilen führen werden, die das Management derzeit erwartet; dass das Unternehmen im Wettbewerb auf dem AGI-Markt erfolgreich sein wird; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Genius-Technologie innerhalb des erwarteten Zeitrahmens einzuführen, einschließlich des Zeitpunkts der öffentlichen Freigabe; dass das Unternehmen nicht auf technologische oder andere Hindernisse stoßen wird, die es daran hindern, seine Geschäftsziele zu erreichen und die Genius-Technologie zu vermarkten; dass die in dieser Mitteilung bekannt gegebenen Neuigkeiten einen bedeutenden Schritt in der Markteinführungsstrategie des Unternehmens darstellen und die Führungsrolle, die Innovation und das Engagement des Unternehmens, einen intelligenteren, sichereren und leichter zugänglichen Weg zu AGI zu ermöglichen, genau demonstrieren; und dass die Technologie des Unternehmens den KI-Markt und den Erfolg des Unternehmens auf dem KI-Markt wie erwartet beeinflussen wird.

Darüber hinaus sind zukunftsgerichtete Aussagen mit einer Vielzahl von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Pläne, Absichten, Aktivitäten, Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Plänen, Absichten, Aktivitäten, Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: der operative Betrieb des Unternehmens könnte durch mögliche künftige staatliche Gesetze, Richtlinien und Kontrollen oder durch Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften beeinträchtigt werden, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Produkte zu entwickeln und zu vermarkten sowie die Freigabe und den Einsatz der Genius-Technologie; politische Instabilität; unerwartete Herausforderungen bei der Entwicklung und Produktion; das Unternehmen könnte mit Technologie- oder Softwareunterbrechungen konfrontiert werden; unvorhergesehene Kosten; die Genius-Technologie könnte nicht die erwartete Leistung erbringen; die Ergebnisse der Beta-Version der Genius-Technologie könnten die Freigabe der Technologie für die Öffentlichkeit nicht unterstützen; die Einführung der Genius-Technologie könnte nicht innerhalb des erwarteten Zeitrahmens erfolgen; das Webinar könnte nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt nicht stattfinden; das Risiko, dass First-Principles AI und der First-Principles-Ansatz des Unternehmens nicht die erwarteten Vorteile bringen; das Unternehmen könnte einem verstärkten Wettbewerb ausgesetzt sein; die Technologie des Unternehmens könnte sich nicht wie erwartet auf den AI-Markt auswirken; der Verlust von Schlüsselpersonal; das Unternehmen könnte keine weiteren Updates bezüglich seiner Private-Beta-Partnerschaften bereitstellen; und der Verlust wichtiger Partnerschaften, die das Unternehmen zur Erreichung seiner Geschäftsziele benötigt.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.Weder das Unternehmen noch einer ihrer Vertreter geben eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Pressemitteilung. Weder das Unternehmen noch ihre Vertreter haften Ihnen oder anderen Personen gegenüber in irgendeiner Weise vertraglich, deliktisch, treuhänderisch oder anderweitig für die Verwendung der Informationen in dieser Pressemitteilung durch Sie oder Ihre Vertreter oder für Auslassungen in den Informationen in dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72411

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72411&tr=1

