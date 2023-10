Russell 2000: 2022‘er Tiefs im Test

Lediglich eine festere Eröffnung der US-Märkte könnte den Russell 2000 nach aktueller Auswertung vor einem Desaster retten und Investoren sogleich etwas Zeit verschaffen, um die richtigen Schlüsse zu ziehen. Misslingt nämlich dieser Stabilisierungsversuch im heutigen Handelsverlauf, könnte es in der nächsten Woche sehr stark krachen.

Die Rede ist von der Unterstützungszone bei 1.641 Punkten aus der zweiten Jahreshälfte 2022, wo der Russell 2000 seinerzeit einen Doppelboden etabliert hatte und um den Jahreswechsel herum aus seinem vorausgegangenen Abwärtstrend ausgebrochen war.

Doch die erhoffte Aufwärtsdynamik blieb aus, tendenziell hat sich das Barometer in einem symmetrischen Dreieck entwickelt und ist vor wenigen Tagen auf die Tiefs aus dem letzten Jahr zurückgefallen. Sollte nun dieser Unterstützungsbereich wegbrechen, müssten sich Investoren in einem ersten Schritt auf Verluste auf 1.434 Punkte einstellen.

Zeitgleich allerdings besteht auch die Chance nach oben abzudrehen und eine Erholungsbewegung an 1.704 sowie darüber 1.740 Punkte zu vollziehen. Um an gegebener Stelle jedoch einen tragfähigen Boden auszubilden, bedarf es sehr großer Anstrengungen der Marktteilnehmer, weshalb die aktuelle Situation so besonders ist.