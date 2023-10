Wochenausblick – Weitere Quartalszahlen & Konjunkturdaten

Nachdem die letzte Woche schon einen Einblick in einige Zahlenwerke geben konnte, werden wir in der kommenden Woche neben etlichen Quartalsergebnissen auch wichtige Konjunkturdaten erhalten. Highlight ist die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend.

Werbung





Nachdem die letzte Woche schon einen Einblick in einige Zahlenwerke geben konnte, werden wir in der kommenden Woche neben etlichen Quartalsergebnissen auch wichtige Konjunkturdaten erhalten. Highlight ist die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend.



Montag:



Der Montag startet vergleichsweise eher ruhiger. Die Quartalssaison setzt sich fort. Die Unternehmen Mitsubishi Motors und McDonalds stehen für den Beginn der Woche im Kalender. Pünktlich um 8:00 Uhr morgens veröffentlicht dann die Bundesrepublik Deutschland das Bruttoinlandsprodukt. Im Laufe des restlichen Tages steht dann nur noch um 14 Uhr die Veröffentlichung des geschätzten Verbraucherpreisindex für Deutschland auf dem Plan.







Dienstag:



Zum Dienstag stehen dann vor allem die Quartalsergebnisse im Fokus. Neben dem Indexanbieter MSCI sind für den Tag aus deutscher Sicht noch BASF, Uniper und Knorr-Bremse relevant. Global sind für den Dienstag die Quartalszahlen von u.a. Pfizer, Samsung, Caterpillar, AMD, Bank of China, BBVA und TeamViewer angesetzt. Aber auch Konjunkturdaten gibt es wieder, so steht am Morgen die Statistik zu den deutschen Einzelhandelsumsätzen an. Um 11 Uhr folgt dann die Europäische Kommission mit der Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts und des Verbrauchpreisindex.





Mittwoch:

Donnerstag:

Freitag:

Am Mittwoch dem 1.November ist zwar Allerheiligen, die Märkte sind jedoch ganz normal geöffnet. Ebenso geht es auch in der Quartalssaison weiter. Den Anfang machen japanische Firmen wie Toyota und Yamaha. Im Laufe des Tages sind dann Unternehmen wie Airbnb, Cognizant, Electronic Arts, Estee Lauder, Garmin und Paypal an der Reihe. Der Höhepunkt des Tages ist aber wahrscheinlich für die meisten die Zinssatzentscheidung der amerikanischen Notenbank. Diese ist für 19 Uhr deutscher Zeit angesetzt.Gegen Ende der Woche erwarten uns dann nochmal spannende Neuigkeiten von der Bank of England, wenn diese über den Zinssatz entscheidet. Zusätzlich stehen die Quartalsberichte von Unternehmen wie Ferrari, Fox, Fresenius, Starbucks, Moderna, Shell, Zalando und der Lufthansa auf dem Programm.Zum Ende der Handelswoche stehen dann nochmal Quartalsberichte von Unternehmen wie BMW und Vonovia auf der Agenda. Gegen 13:30 Uhr erreichen uns dann noch Konjunkturdaten in Form von der Arbeitslosenquote aus den USA.Das war’s schon mit dem Wochenausblick – Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Brandheiße News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.Quelle: HSBC

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany ("HSBC") erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ("Frontrunning") besteht nicht. Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt. Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.



Werbehinweise

Die Basisprospekte sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Durch Eingabe der jeweiligen WKN in das Suchfeld oder über den Reiter "Produkte" gelangen Sie zu der Einzelproduktansicht. Dort können unter "Downloads" die entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu den einzelnen Produkten, die die für das jeweilige Wertpapier allein geltenden Angebotsbedingungen inklusive der maßgeblichen Emissionsbedingungen enthalten, sowie die relevanten Basisinformationsblätter, abgerufen werden.

Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.



Lizenzhinweise

"DAX®", "TecDAX®", "MDAX®", "VDAX-NEW®", "SDAX®", "DivDAX®", "X-DAX®" und "GEX®" sind eingetragene Marken der Qontigo Index GmbH. Die Finanzinstrumente werden von der Qontigo Index GmbH oder der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.

EURO STOXX 50®, STOXX 50®, STOXX® 600 und seine Marken, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Basic Resources, EURO STOXX 50® DVP, EURO STOXX® Banks sind eingetragene Marken der STOXX Ltd. Die Finanzinstrumente werden von STOXX Ltd., der Deutsche Börse AG oder einer ihrer verbundenen Gesellschaften nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.

Der "S&P 500®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500®.

Nasdaq® und Nasdaq-100 Index® sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (gemeinsam mit den mit ihr verbundenen Gesellschaften als die "Gesellschaften" bezeichnet) und für die Nutzung durch die HSBC Continental Europe S.A., Germany an diese lizenziert. Die Gesellschaften machen keine Aussage über die Rechtmäßigkeit oder die Eignung der Wertpapiere. Die Wertpapiere werden von den Gesellschaften weder begeben, empfohlen, verkauft oder beworben. DIE GESELLSCHAFTEN ÜBERNEHMEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEN WERTPAPIEREN.

Der Nikkei Stock Average ("Index") ist geistiges Eigentum der Nikkei Inc. (der "Indexsponsor"). "Nikkei", "Nikkei Stock Average" und "Nikkei 225" sind Marken des Indexsponsor. Der Indexsponsor behält sich alle Rechte, einschließlich des Copyrights, an dem Index vor.

Der "Dow Jones Industrial Average®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des Dow Jones Industrial Average®.

Herausgeber: HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf