Aktionäre von Hubbell erhalten mehr Dividende

Der amerikanische Industriekonzern Hubbell Inc. (ISIN: US4435106079, NYSE: HUBB) wird die Quartalsdividende um 9 Prozent auf 1,22 US-Dollar (zuvor: 1,12 US-Dollar) anheben. Die nächste Auszahlung erfolgt am 15. Dezember 2023 (Record day: 30. November 2023).

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet künftig 4,88 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 281,02 US-Dollar (Stand: 27. Oktober 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,74 Prozent.

Hubbell mit Sitz in Shelton, im US-Bundesstaat Connecticut, wurde 1905 von Harvey Hubbell gegründet und ist ein amerikanischer Hersteller und Verkäufer von Elektro- und Elektronikprodukten. Es werden über 130.000 Produkte vertrieben. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 erwirtschaftete Hubbell einen Umsatz von 1,37 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,26 Mrd. US-Dollar), wie das Unternehmen bereits am 25. Juli 2023 mitteilte. Der Ertrag lag bei 206,8 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 122 Mio. US-Dollar). Die Zahlen für das dritte Quartal 2023 werden am 31. Oktober 2023 veröffentlicht.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 19,75 Prozent im Plus (Stand: 27. Oktober 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 15,07 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de