Atoss Software: Aktien finden keine Käufer

Atoss Software konnte den Umsatz in den ersten neun Monaten um rund 35 Prozent auf 110,3 Mio. Euro steigern, gleichzeitig legte das EBIT um knapp 70 Prozent auf 36,73 Mio. zu. Die daraus resultierende Marge entspricht damit 33 Prozent. Für das Gesamtjahr 2023 rechnet die Chefetage damit, den prognostizierten Umsatz von 142 Mio. Euro und die avisierte EBIT-Marge von rund 30 Prozent noch zu übertreffen.

Technisch allerdings kann das Papier derzeit nicht glänzen, nachdem es in einer ersten Verkaufswelle gegen Ende September zu einem Aufwärtstrendbruch gekommen war. Dieses Verkaufssignal konnte trotz der Bemühungen der Käufer in letzter Zeit nicht mehr abgewendet werden, vielmehr dürfte nun eine zweite Verkaufswelle folgen und die vorherigen Gewinne konsolidieren.

Verkaufssignal aktiv

Der im September vollzogene Aufwärtstrendbruch dürfte noch eine Zeit lang nachwirken, Abschläge auf 186,20 und aus technischer Sicht darunter in den Bereich um 166,80 Euro sollten auf Sicht der kommenden Tage und Wochen zwingend eingeplant werden. Erst in diesem Bereich dürfte aufgrund einer Vielzahl von Unterstützungen eine Kehrtwende gelingen und die übergeordnete Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen werden. Kommt es dagegen zu einem unerwartet dynamischen Ausbruch mindestens über 216,00 Euro, würden dagegen noch einmal die Rekordstände im Bereich von 234,50 Euro in den Fokus der Anleger rücken. Dieses Szenario wird angesichts der Kursentwicklung allerdings nicht favorisiert.