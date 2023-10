ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BASF auf 'Overweight' - Ziel 58 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Diese deckten sich mit den zuvor deutlich reduzierten Markterwartungen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die freien Barmittel (Free Cashflow) von Juli bis September seien derweil stark, sie lägen um zehn Prozent über seiner Schätzung./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2023 / 07:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2023 / 07:14 / GMT

