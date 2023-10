Mais: An der Absturzkante

Ende August markierte der Mais-Future den tiefsten Stand seit Dezember 2020, konnte im Anschluss allerdings eine Kehrtwende vollziehen und schlug in einen Aufwärtstrend ein. Doch dieser könnte sich am Ende noch als bärische Flagge entpuppen und erneute Verluste in den Bereich die aktuellen Jahrestiefs forcieren. Hier würden sich gleich zwei Chancen auftun, zum einen eine direkte Short-Chance über entsprechende Zertifikate, zum anderen im Future aber auch die Ausbildung eines tragfähigen Doppelbodens. Sollten die Verluste demnach also anhalten, würde ersteres Szenario in den unmittelbaren Fokus der Anleger rücken.

Weltmarktpreise rückläufig

Die fortwährende Kursschwäche beim Mais-Future könnte sich unterhalb eines Niveaus von 476 US-Cents in einem Verkaufssignal mit Zielen bei 467 und 461 US-Cents manifestieren. Dieses Szenario würde sich dann sehr gut für den Aufbau von zeitnahen Short-Positionen anbieten. Um allerdings wieder in sicheres Fahrwasser zurückzugelangen, bedarf es Notierungen von über 497 US-Cents, dann würden einmal mehr die Oktoberhochs bei 509 und darüber der Bereich um 521 US-Cents in den Fokus rücken.