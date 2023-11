ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für BASF auf 46 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF nach Zahlen zum dritten Quartal von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chemiekonzern setze eher auf eine Fortführung der Ausschüttungen an die Aktionäre als auf eine vollständige Umsetzung der Investitionspläne, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Umfeld spreche derweil für eine wieder steigende Nachfrage nach chemischen Produkten./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2023 / 17:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

