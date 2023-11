IRW-News: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater übt Option auf die Kupfermine Mt Lyell aus und informiert die Aktionäre gemäß Abschnitt 45(5) des Companies Act

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater übt Option auf die Kupfermine Mt Lyell aus und informiert die Aktionäre gemäß Abschnitt 45(5) des Companies Act

Johannesburg, 1. November 2023: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) teilt mit, dass es die Option auf den Erwerb der Kupfermine Mt. Lyell in Tasmanien (Australien) vor deren Ablauf am 5. November 2023 ausgeübt hat.

Sibanye-Stillwater erhielt die Option zum Erwerb von 100 % der Copper Mines of Tasmania Pty Ltd für einen Preis von 10 Mio. USD von Vedanta Limited (die Mt. Lyell-Transaktion) durch die Übernahme von New Century Resources Limited (NCR), wie in der Ankündigung vom 27. Oktober 2021 beschrieben. Mt. Lyell ist eine früher betriebene Untertage-Kupfermine (mit Gold-Nebenprodukten), die 1894 in Betrieb genommen wurde und bis zu ihrer Stilllegung im Jahr 2014 in Betrieb war.

Eine Machbarkeitsstudie, die die Wiederaufnahme des Betriebs prüft, ist im Gange. Sibanye-Stillwater wird seine Optionen nach Abschluss der Machbarkeitsstudie prüfen.

Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, kommentierte: "Wir haben Kupfer als ein wesentliches Metall identifiziert, das für den Übergang zu sauberer Energie notwendig ist. Mt. Lyell bietet potenziell ein kostengünstiges Engagement in Kupfer und ergänzt unser derzeitiges Engagement in Lithium und Nickel um die Primärproduktion von Kupfer. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit allen lokalen Interessengruppen, einschließlich der tasmanischen Regierung, während wir die potenzielle Weiterentwicklung dieser Gelegenheit in Betracht ziehen."

Bekanntmachung im Sinne von Abschnitt 45(5) des Companies Act

Sibanye-Stillwater hat zugestimmt, NCR eine Darlehensfinanzierung und eine Garantie für und im Namen von NCR bereitzustellen, um den Abschluss der Mt. Lyell-Transaktion zu erleichtern. Sibanye-Stillwater hat auch die Akquisitionsfinanzierung in Bezug auf NCR intern umstrukturiert (die "NCR Finance Restructuring"). Die Umstrukturierung der NCR-Finanzierung führte zu einer Übertragung von Darlehensfinanzierungsverpflichtungen zwischen den Konzerngesellschaften.

Wie in den Bestimmungen von Abschnitt 45(5) des Companies Act 71 von 2008 (der "Companies Act") vorgeschrieben, teilt Sibanye-Stillwater mit, dass der Vorstand des Unternehmens (der "Vorstand") gemäß dem Sonderbeschluss, der auf der Hauptversammlung des Unternehmens am 26. Mai 2023 (die "Hauptversammlung") gefasst wurde, (i) in Verbindung mit der Mt. Lyell-Transaktion einen Beschluss zur Bereitstellung von Finanzmitteln und Garantien für und im Namen von NCR; und (ii) in Verbindung mit der NCR-Finanzrestrukturierung einen Beschluss zur Übernahme bestimmter konzerninterner Schulden, die jeweils die Gewährung direkter und/oder indirekter finanzieller Unterstützung für verbundene und untereinander verbundene Unternehmen und Körperschaften des Unternehmens darstellen (die "finanzielle Unterstützung"). Die Anteilseigner werden im Sinne von Abschnitt 45(5)(a) des Companies Act darüber informiert, dass die Finanzhilfe ein Zehntel von 1 % des Nettovermögens der Gesellschaft übersteigt.

Nach Prüfung aller angemessenen finanziellen Umstände des Unternehmens im Sinne und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Abschnitte 44 und 45 in Verbindung mit Abschnitt 4 des Unternehmensgesetzes hat sich der Vorstand davon überzeugt, dass:

- dass das Unternehmen unmittelbar nach der Gewährung der oben erwähnten Finanzhilfe den Solvenz- und Liquiditätstest gemäß Abschnitt 4 des Companies Act erfüllen würde;

- alle relevanten Bedingungen und Beschränkungen in Bezug auf die Gewährung einer solchen Finanzhilfe durch die Gesellschaft, die in der Gründungsurkunde der Gesellschaft enthalten sind, erfüllt sind; und

- die Bedingungen, zu denen eine solche Finanzhilfe gewährt wird, für das Unternehmen fair und angemessen sind

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Die Gruppe ist auch einer der weltweit führenden Recycler von PGM-Autokatalysatoren und hat Beteiligungen an führenden Minenabfallaufbereitungsanlagen.

Sibanye-Stillwater hat sich als einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium etabliert und ist ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und veredelt außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Die Gruppe hat vor kurzem damit begonnen, ihr Anlagenportfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen auszuweiten und zu diversifizieren und verstärkt ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau und die Diversifizierung ihrer Recycling- und Abraumverwertungsaktivitäten weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Bekanntmachung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "werden", "würden", "erwarten", "prognostizieren", "potenziell", "können", "könnten", "glauben", "anstreben", "antizipieren", "anvisieren", "schätzen" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sein.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich unter anderem jener, die sich auf die zukünftigen Geschäftsaussichten von Sibanye-Stillwater Limited ("Sibanye-Stillwater"), die Finanzlage, die Produktions- und Betriebsprognosen, klima- und ESG-bezogene Aussagen, Ziele und Kennzahlen, Geschäftsstrategien, Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen und die Fähigkeit, laufende und zukünftige Akquisitionen abzuschließen oder erfolgreich zu integrieren, beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil des Senior Managements von Sibanye-Stillwater wiedergeben. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von den zukünftigen Ergebnissen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derer, die in Sibanye-Stillwaters integriertem Bericht für das Jahr 2022 und dem Jahresbericht auf Formular 20-F aufgeführt sind, der am 24. April 2023 bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde (SEC File Nr. 333-234096). Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Bekanntmachung. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang).

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72468

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72468&tr=1

