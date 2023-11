Trading-Chance T-Mobile US: Der Ausbruch nach oben wäre jetzt jederzeit möglich

Werbung

Der US-Mobilfunkmarkt ist ein schwieriger, aber die Telekom-Tochter T-Mobile US schlägt sich dort seit vielen Jahren hervorragend und hat nach der Übernahme des Konkurrenten Sprint eine starke Marktposition etabliert. Die aktuellen Quartalsergebnisse waren gut … und die Aktie macht Anstalten, aus einem ansteigenden Dreieck nach oben auszubrechen. Das sieht gut aus und würde die Möglichkeit bieten, die im Juni an dieser Stelle vorgestellte Long-Position auszubauen.

Die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom hat am dortigen Markt eine gute Position. Nach dem jahrelangen Hin und Her um die Übernahme des US-Mobilfunkunternehmens Sprint ist diese endlich über die Bühne. Die Marktposition im Verhältnis zu den großen Konkurrenten AT&T und Verizon ist dadurch gestärkt, die drei Konzerne haben jetzt in etwa den gleichen Anteil am Gesamtmarkt. Damit lässt es sich arbeiten, wie zuletzt auch die Ergebnisse des letzten Quartals belegten:

Die Analysten sind optimistisch

T-Mobile US lag zwar mit einem Umsatz von 19,25 Milliarden US-Dollar minimal unter der durchschnittlichen Analystenprognose, erzielte aber aus diesem zum Vorjahreszeitraum nur leichten Umsatzrückgang mehr Gewinn als seitens der Experten erwartet. Die hatten im Vorfeld einen Gewinn pro Aktie von im Schnitt 1,70 US-Dollar gesehen, er wurden mit 1,82 US-Dollar deutlich mehr. Auch in den vorangegangenen drei Quartalen stellte sich der Gewinn des Unternehmens jedes Mal besser dar als im Vorfeld prognostiziert.

Dementsprechend positiv stehen die Experten der T-Mobile US-Aktie gegenüber: Die Einschätzungen liegen entweder bei „Halten“ oder „Kaufen“, wobei „Kaufen“ stark dominiert, mit „Verkaufen“ stuft die Aktie niemand ein. Und das durchschnittliche Kursziel wirkt überzeugend: Dieses liegt momentan mit 167,40 US-Dollar nicht nur deutlich über dem derzeitigen Kurs der Aktie, sondern auch über dem bisherigen, vor gut einem Jahr bei 154,38 US-Dollar markierten Allzeithoch.

Ansteigendes Dreieck könnte jederzeit überwunden werden

Zwar traut man T-Mobile-US ebenso wie der Branche insgesamt derzeit kein allzu großes Wachstum zu. Aber mittlerweile ist die Gemengelage ja dergestalt, dass ein kleines Wachstum immer noch besser ist als die Stagnation, mit der immer mehr Investoren in Bezug auf die Gesamtwirtschaft rechnen. „Leicht aufwärts gerichtete Stabilität“, wie man sie T-Mobile US zutrauen darf, ist da mittlerweile schon bullisch … und das könnte nach diesen erneut guten Quartalsergebnissen, die gerade erst Ende letzter Woche vorgelegt wurden, mithelfen, um die Aktie aus der aktuellen Konstellation nach oben ausbrechen zu lassen.

Quelle: marketmaker pp4

Wir sehen, dass der Kurs im Juni aufgrund von nicht bestätigten Gerüchten um Mobilfunk-Pläne von Amazon eingebrochen war, sich seither indes langsam, aber stetig wieder nach oben orientiert. Daraus wurde eine ansteigende Dreiecksformation, aus der die Aktie jetzt jederzeit nach oben ausbrechen könnte. Solange die im Juni etablierte Aufwärtstrendlinie hält, stehen die Chancen nach oben besser als die nach unten. Und angesichts des aktuell laufenden Versuchs, das „Dreieck“ in Richtung der das Rekordhoch einschließenden Widerstandszone 151,66 zu 154,38 US-Dollar zu verlassen, wäre zu überlegen, die am 21. Juni an dieser Stelle vorgestellte, derzeit gut 20 Prozent im Plus liegende Long-Position (die damalige WKN lautete TT9CQH) aufzustocken oder aber, wenn man im Juni nicht dabei war, eine neue Positionierung aufzubauen.

Ein Long-Trade setzt auf einen Befreiungsschlag aus der Handelsspanne

Wir haben für diese Trading-Chance Long ein Knock-Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC herausgesucht, das einen Basispreis und einen Knock Out-Level bei 111,163 US-Dollar ausweist, woraus sich aktuell ein Hebel von 4,04 errechnet. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 134,50 US-Dollar ansiedeln, das entspricht beim aktuellen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0550 einem Kurs um 2,18 Euro in diesem Zertifikat. Die WKN dieses Knock-Out-Zertifikats Long auf T-Mobile US lautet HG01WC.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 144,93 US-Dollar, 151,66 US-Dollar, 154,38 US-Dollar

Unterstützungen: 136,60 US-Dollar, 131,47 US-Dollar, 124,92 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf T-Mobile US

Basiswert T-Mobile US WKN HG01WC ISIN DE000HG01WC5 Basispreis 111,163 US-Dollar K.O.-Schwelle 111,163 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 4,04 Stop Loss Zertifikat 2,18 Euro

