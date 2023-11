DAX: 14.950 Punkte im Blick

Die US-Notenbank FED hat den Leitzins nicht angerührt und ihn in einer Spanne von 5,25-5,5 Prozent belassen. In einer ersten Reaktion atmeten die Märkte etwas auf, der DAX entsprechend in der Nachbörse. Unterdessen haben sich während des regulären Handels gewisse Stabilisierungstendenzen eingestellt, die auf eine längere Erholung schließen lassen.

Für ein erfolgreiches Comeback des DAX-Index mit Zielen bei 15.150 Punkten und darüber dem EMA 200 bei 15.375 Zählern, muss das Barometer den Sprung über 14.950 Punkte erst noch schaffen.

Auf der Unterseite würden Notierungen unterhalb von 14.630 Zählern unmittelbare Hinweise auf einen Kurssturz auf 14.585 und darunter 14.458 Punkte liefern. Es scheint derzeit allerdings, als wenn sich Bullen doch noch kurzfristig durchsetzen können.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Donnerstag mit Zahlen zur Geldbasis aus Oktober vorgelegt, Frankreichs Staatshaushalt per September steht um 8:45 Uhr auf der Agenda. Zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr folgen Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe per Oktober Spaniens, Italiens, Frankreichs, Deutschlands und der EWU. Um 9:55 Uhr meldet Deutschland seine Arbeitslosenzahlen aus November (saisonbereinigt).

Ab 12:30 Uhr geht es mit Challenger-Stellenstreichungen aus Oktober weiter, gefolgt von Erstanträgen sowie fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche um 13:30 Uhr. Zeitgleich werden noch die Produktivität ex Agrar Q3 (vorläufig) und die Lohnstückkosten aus dem dritten Quartal vorgestellt. Um 15:00 Uhr stehen noch Auftragseingänge der Industrie aus September auf der Agenda.