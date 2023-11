ROKU - Kurssprung nach miesen Gewinnzahlen

Roku Inc. - WKN: A2DW4X - ISIN: US77543R1023 - Kurs: 59,700 $ (Nasdaq)

Roku gab gestern nachbörslich Zahlen bekannt. Das Unternehmen fuhr einen Verlust von 2,33 USD je Aktie ein. Analysten hatten im Vorfeld mit einem Verlust von 1,96 USD je Aktie gerechnet. Der Umsatz lag allerdings bei 912,00 Mio. USD und damit 56,89 Mio. USD über den Erwartungen. Die Börse reagiert auf diese Zahlen mit einem Kurssprung. Gestern schloss die Aktie bei 59,70 USD, heute wird sie 70,48 USD getaxt.

Die Roku-Aktie markierte im Juli 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 490,76 USD und krachte dann völlig in sich zusammen. Erst bei 38,26 USD fand der Wert im Dezember 2022 ein stabiles Tief.

Ausgehend von diesem Tief erholte sich die Aktie bis an das log. 38,2%-Retracement der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch. Dieses Retracement erwies sich im August allerdings als zu hohe Hürde. Die Aktie drehte wieder nach unten, durchbrach den Aufwärtstrend seit Dezember 2022 und setzte am 30. Oktober auf dem log. 61,8%-Retracement der Aufwärtsbewegung seit Dezember 2022 auf. Zuletzt zog die Aktie schon wieder etwas an.

Gefährlicher Kurssprung

Der außerbörsliche Kurssprung führt die Roku-Aktie zwar knapp über das log. 38,2%-Retracement der Abwärtsbewegung seit August. Aber mit diesem Retracement beginnt nur ein sehr breiter Widerstandsbereich, der letztlich sogar bis 78,82 USD reicht. An jedem dieser einzelnen Widerstände besteht die Gefahr, dass die kurzfristige Rally zu Ende geht und die Aktie wieder nach unten dreht. Denn dieser Kurssprung ist aktuell erst einmal nur ein Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend seit Dezember 2022. Anschließend droht ein Fall unter den Unterstützungsbereich um 55,02-54,89 USD und ein Abverkauf auf das Tief aus dem Dezember.

Erst ein stabiler Ausbruch über 78,82 USD würde der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial verschaffen. Erst dann käme der Widerstandsbereich um 98,44-101,40 USD in Sichtweite. Und erst mit einem Ausbruch über diesen Bereich würde der Weg in Richtung 141,56 USD oder sogar 185,17 USD geebnet werden.

Fazit: Der Kurssprung nach den Zahlen ist für die Roku-Aktionäre erfreulich. Von einem Befreiungsschlag ist die Aktie aber noch meilenweit entfernt.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)