DAX: Es bleibt eine gewisse Verunsicherung

Das heimische Leitbarometer DAX hat am Donnerstag einen deutlichen Kurssprung direkt an sein erstes technisches Ziel von 15.150 Punkten vollzogen, nachdem die US-Notenbank FED beschlossen hatte, die Zinsen im Kampf gegen die Inflation zunächst nicht weiter anzuheben. Trotzdem ließen sich die US-Währungshüter noch ein Hintertürchen für eine spätere Anhebung offen, was sicherlich an den Märkten ein klein wenig für Verunsicherung gesorgt haben dürfte.

Nichtsdestotrotz hat sich der DAX nun Aufwärtspotenzial an die untere Keilbegrenzung sowie den EMA 200 um 15.373 Punkten erarbeitet, sofern aber auch der Horizontalwiderstand um 15.150 Punkten auf Tageschlusskursbasis überwunden werden kann. Für einen Folgeanstieg gilt es nach wie vor einen seit den Rekordständen von 16.528 Punkten etablierten Abwärtstrend zu durchbrechen.

Auf der Unterseite würden Abschläge unter 14.630 Punkte sofortiges Korrekturpotenzial an 14.585 und 14.458 Punkte freisetzen. Eine überschießende Welle könnte sogar an 14.200 Zähler heranreichen, ehe eine längere, aber lediglich technische Gegenreaktion zur Oberseite erfolgt.

Erste Wirtschaftsdaten hat China in der Nacht zum Freitag mit Zahlen zum Caixin-Einkaufsmanagerindex aus dem Dienstleistungssektor per Oktober vorgelegt, Deutschlands Handelsbilanzsaldo per September (saisonbereinigt) steht dagegen in wenigen Minuten zum Abruf bereit. Frankreich meldet um 8:45 Uhr Zahlen zur Industrieproduktion aus September und neu geschaffenen Stellen ex Agrar aus Q3 (vorläufig).

Die europaweite Arbeitslosenquote wird um 11:00 Uhr präsentiert, bevor es ab 13:30 Uhr mit neu geschaffenen Stellen ex Agrar aus Oktober der US-Amerikaner weitergeht. Zeitgleich werden noch die Arbeitslosenquote und die durchschnittlichen Stundenlöhne aus dem abgelaufenen Monat präsentiert. um 14:45 Uhr folgt schließlich der S&P Global Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor aus Oktober (endgültig) sowie fünfzehn Minuten später der ISM-Einkaufsmanagerindex.