Soja: Zweite Erholungswelle im Aufbau

Der Soja-Future fiel im Sommer letzten Jahres von 1.784 auf 1.256 US-Cents bis Juni dieses Jahres zurück und unterschritt zeitweise die markante Horizontalunterstützung der letzten Jahre von 1.305 US-Cents. Nichtsdestotrotz stellte sich an dieser Stelle eine recht hohe Volatilität ein, die auf eine gewisse Gegenwehr bullischer Investoren schließen lässt. Dies hatte nach dem jüngsten Verlaufstief aus Anfang Oktober zur Folge, dass die Notierungen wieder deutlich angezogen sind und sich nun ein Doppelboden im Aufbau befindet.

Abwärtstrend muss geknackt werden

Um den Doppelboden weiter zu festigen und womöglich einen Trendwechsel herbeizuführen, bedarf es eines Kurssprungs mindestens über 1.354 US-Cents. Nur in diesem Szenario könnte eine fünfwellige Impulswelle mit Zielen um 1.435 US-Cents ausgebaut werden und mittelfristig weiteres Kurspotenzial freisetzen. In einem kleineren Zeitfenster sind sehr ausgeprägte Anstiegschancen an die Triggermarke von 1.354 US-Cents durch eine klassische 1-2-3-Erholung gegeben. Sollte jedoch der Doppelboden scheitern, müssten rasch Abschläge auf 1.181 US-Cents zwingend angenommen werden.