Der Immobilienkonzern Vonovia hat seine Bücher geöffnet und die Zahlen für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht.

9-Monatsazahlen 9M/23 Vonovia im Überblick

Kennziffer Gemeldet Vorjahr Umsatz 4,23 Mrd. EUR 4,61 Mrd. EUR ber. EBITDA 2,01 Mrd. EUR 2,11 Mrd. EUR Ergebnis -3,8 Mrd. EUR +2,2 Mrd. EUR Leerstandsquote 2,1 Prozent 2,1 Prozent durchschnittliche Nettomiete je qm 7,67 EUR 7,47 EUR Investitionen in Modernisierung 358,7 Mio. EUR 631,3 Mio. EUR Investitionen in Neubau 169,6 Mio. EUR 513,7 Mio. EUR Neu gebaute Wohnungen 1799 1543

Verkauf von Immobilien schreitet voran

Vonovia kommt bei dem geplanten Verkauf von Wohnungen voran. Der Immobilienkonzern habe Neubauprojekte für rund 357 Mio. EUR an CBRE Investment Management verkauft. Ein Teil der Wohnungen befinde sich noch in der Fertigstellung. CBRE hat die 1.200 Wohnungen zu einem Preis leicht unter dem Buchwert erworben.

Erst jüngst verkaufte Vonovia 1.213 Wohnungen für 87,8 Mio. EUR an die Stadt Dresden. Hinzu käme der Verkauf von Wohnungen in vielen einzelnen Transaktionen sowie Gewerbeimmobilien.

Vonovia will zudem weitere Immobilien verkaufen. So werden rund 30 Prozent am Norddeutschland-Portfolio für 1 Mrd. EUR Euro an den Finanzinvestor Apollo verkauft. Die rund 31.000 Wohnungen liegen mehrheitlich in Kiel, Bremen und Lübeck. Die Transaktion soll Ende 2023 abgeschlossen sein. Das Unternehmen habe eine Option zum Rückkauf der Beteiligung, hieß es weiter. Apollo hat in diesem Jahr für die gleiche Summe bereits einen Minderheitsanteil an Vonovias Südewo-Portfolio in Baden-Württemberg erworben.

Vonovia hat durch die Veräußerung von Immobilien und Minderheitsanteilen insgesamt 3,7 Mrd. EUR eingenommen. Anvisiert waren 2 Mrd. EUR. Vonovia will sich nach jahrelangem Expansionskurs von rund 66.000 Wohnungen im Gesamtwert von rund 13 Milliarden Euro trennen.

Vonovia will von dem eingenommen Geld Schulden abbauen. Der sogenannte LTV, das Verhältnis des Kreditbetrags zum Verkehrswert des Immobilienportfolios, habe Ende September bei 45 Prozent gelegen und damit am oberen Rand des Zielkorridors von 40 bis 45 Prozent. Gleichzeitig sei der unbesicherte Finanzierungsbedarf bereits bis Ende des ersten Quartals 2025 gedeckt.

(mit Material von dpa-AFX)