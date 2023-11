DAX: Märkte setzen Erholung fort

Der Deutsche Aktienindex DAX bemüht sich knapp oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts und seiner in der letzten Woche gerissenen Kurslücke um eine Stabilisierung und könnte ohne die Lücke zu schließen jetzt gen Norden durchmarschieren. Dies lassen zumindest Überlegungen aus der Kursentwicklung der US-Indizes schließen.

Trotzdem bleibt das Aufwärtspotenzial für das heimische Leitbarometer aufgrund zahlreicher Widerstände um 15.330 Punkten beschränkt, ein echter Befreiungsschlag kann erst oberhalb von 15.575 Punkten für den DAX abgeleitet werden.

Auf der Unterseite besteht immer noch die Chance eines Kurslückenschlusses, Abschläge auf 14.949 Punkte kämen dann nicht überraschend. Spätestens an dieser Stelle sollte das Barometer wieder zur Oberseite abdrehen, um nicht womöglich noch eine Trendwendeformation zu gefährden.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in den frühen Morgenstunden mit dem Index der Frühindikatoren für September vorgelegt, Deutschlands endgültige Verbraucherpreise per Oktober liegen um 8:00 Uhr vor. Frankreich meldet sein Handelsbilanzsaldo per September um 8:45 Uhr, Italiens Einzelhandelsumsätze stehen um 10:00 Uhr auf der Agenda. Nur eine Stunde später werden europaweite Einzelhandelsumsätze gemeldet. Ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche dazu.