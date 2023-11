Heute Morgen hat Eon die Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht.

9-Monatszahlen 9M/23 Eon im Überblick

Kennziffer Gemeldet Vorjahr Umsatz 69,24 Mrd. EUR 81,59 Mrd. EUR Gewinn 1,36 Mrd. EUR 4,28 Mrd. EUR

Der Eon-Vorstand will seine Investitionen in die Energiewende vorantreiben. In diesem Jahr will der Vorstand 6,1 Milliarden Euro in dieses Segment investieren. Das wären rund 40 Prozent mehr als im Vorjahr.

Im vergangenen Jahr trieben die gestiegenen Energiekosten wegen der westlichen Sanktionen gegen Russland den Umsatz. Eon hat die in diesem Jahr gefallenen Kosten an die Kunden weitergegeben.

An dieser Praxis will Eon festhalten und rechnet daher mit einem weiteren Umsatzrückgang im vierten Quartal.