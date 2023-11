EQS-HV: Kontron AG: Ermächtigung der Hauptversammlung zum Ausgeben von Finanzinstrumenten und zum Rückerwerb eigener Aktien

EQS-News: Kontron AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

Kontron AG: Ermächtigung der Hauptversammlung zum Ausgeben von Finanzinstrumenten und zum Rückerwerb eigener Aktien



08.11.2023 / 18:56 CET/CEST

Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS News

- ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Linz, 08. November 2023 – Der Vorstand der Kontron AG („Gesellschaft“) gibt hiermit bekannt, dass in der außerordentlichen Hauptversammlung der Kontron AG vom 8.11.2023 die folgenden Beschlüsse gefasst wurden: Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Finanzinstrumente im Sinne des § 174 AktG, insbesondere Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen oder Genussrechte, die auch das Bezugs- und/oder das Umtauschrecht auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft vorsehen können, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf diese Finanzinstrumente auszugeben (Direktausschluss) die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten (Bedingtes Kapital 2023), den Widerruf der in der Hauptversammlung vom 21. Mai 2019 erteilten Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG (Genehmigtes Kapital 2019) und die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 5 Grundkapital (einschließlich der Löschung des Genehmigten Kapitals 2017, das zeitlich ausgelaufen ist) Ermächtigungen des Vorstands zum Rückerwerb und der Veräußerung eigener Aktien der Gesellschaft auch auf andere Art als über die Börse oder öffentliches Angebot, auch verbunden mit dem Ausschluss des allgemeinen Andienungs- und Kaufrechts der Aktionäre (Ausschluss des Bezugsrechts) samt Ermächtigung zur Aktieneinziehung. Über Kontron Die Kontron AG ( www.kontron.com , ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt rund 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit. Folgen Sie Kontron: Kontron auf Twitter

Kontron auf LinkedIn

Aktuelle Informationen zu Kontron finden Sie auch im offiziellen Kontron Blog

Medienkontakte Barbara Jeitler Kontron AG – Investor Relations Tel: +43 (1) 80191 1199 ir@kontron.com Alexandra Kentros Kontron AG - Communications Tel: +49 151 151 9388 149 group-pr@kontron.com Jan Lauer Profil Marketing OHG Tel: +49 (531) 387 33-18 kontron@profil-marketing.com Copyright © 2022 Kontron. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und haben keine rechtliche Verbindlichkeit. Die Informationen wurden sorgfältig geprüft und sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Es wird jedoch keine Verantwortung für Ungenauigkeiten übernommen.

08.11.2023 CET/CEST