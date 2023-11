ADYEN - Kursexplosion nach Ausblick

Adyen NV - WKN: A2JNF4 - ISIN: NL0012969182 - Kurs: 896,800 € (XETRA)

Wer Aktien des niederländischen Zahlungsdienstleisters Adyen im Depot hat, braucht keinen Hebel mehr. Die Aktie zeigte sich in den vergangenen Monaten mehrfach volatil, zum Leidwesen von Investoren leider auch zur Unterseite. Heute kann die Aktie jedoch kräftig zulegen. Das Unternehmen legte Quartalszahlen vor und setzt sich ambitionierte Ziele. Das kommt am Markt gut an.

Adyen will in den kommenden Jahren umsatzseitig im niedrigen bis hohen zweistelligen Prozentbereich wachsen, wovon mindestens die Hälfte als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen „hängen bleiben sollen“. Kombiniert mit den Zahlen für das dritte Quartal, sorgt diese Nachricht für einen massiven Kurssprung am heutigen Donnerstag. Die Aktie kann fast 30 % zulegen.

Analysten melden sich zu Wort

Die jüngsten News wurden natürlich gleich von den Analysten verarbeitet. So hagelt es heute früh entsprechende Statements. Wie so oft sind sich die Analysten jedoch nicht einig. Von „Halten“ bis hin zu „Übergewichten“ ist vieles dabei. Gleiches ist auch mit Blick auf die Kursziele festzuhalten. Diese schwanken problemlos zwischen 720 EUR (Jefferies) und 1.500 EUR (JPM).

Ein Glück, es gibt Charts!

Angesichts einer solchen Schwankungsbreite bei möglichen Kurszielen bin ich ganz froh, mich für die Chartanalyse entschieden zu haben. Nicht dass diese unbedingt eindeutiger oder sicherer ist, ich kann mit ihr schlichtweg besser umgehen.

So fällt es mir zu aktuellen Notierungen um 890 EUR relativ leicht, mein Fazit zu ziehen. Die Aktie hat in den kommenden Wochen durchaus wieder Chancen. Zum aktuellen Kurs und mit dem heutigen Kurssprung drängt sich mir jedoch eine direkte Aktion nicht mehr auf. Ein Neueinstieg scheint mir weder auf der Longseite noch auf der Shortseite sinnvoll. Wäre ich bereits investiert, würde ich die Position halten.

Fazit: Adyen hat sich ambitionierte Ziele gesetzt und das kommt am Markt heute gut an. Die Aktie explodiert. Damit hat sich das Chartbild zwar verbessert und mittelfristig könnte der Optimismus zurückkehren, die Lage muss ich jetzt jedoch auch erst einmal beruhigen, bevor neue Handlungsentscheidungen getroffen werden sollten.

Trading kannst du nicht nur lernen, du musst es auch! Ich helfe dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

Adyen Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)