DAX: Entscheidende Widerstandszone erreicht

Praktisch seit Beginn des heutigen Handels erfährt der deutsche Leitindex DAX Kapitalzuflüsse und konnte seine Gewinne auf intraday 15.325 Punkte ausbauen. Zeitgleich hat sich das Barometer nun aber in einen äußerst markanten Widerstandsbereich bestehend aus gleich drei schweren Hürden aufwärts begeben.

Um das Momentum der letzten Tage weiter aufrechtzuerhalten und damit einen seit den Rekordständen etablierten Abwärtstrend zu beenden, bedarf es nun eines nachhaltigen Wochenschlusskurses oberhalb von 15.400 Zählern. In diesem Fall könnten dann Ziele bei 15.575 und 15.706 Punkten ausgerufen werden.

Rücksetzer haben dagegen Platz auf 15.200 bzw. den knapp darunter verlaufenden EMA 50 bei 15.123 Punkten. Erst darunter könnte noch einmal die in der letzten Wochen gerissene Kurslücke zwischen 14.949 und 15.028 Punkten in den Fokus geraten. Kurzfristig bleibt die Richtung für den DAX allerdings nordwärts gerichtet.

Die meisten Wirtschaftsdaten wurden bereits in der ersten Tageshälfte durchgegeben, am Abend sollte sich der Fokus der Investoren auf eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde ab 18:30 Uhr richten. Um 21:00 Uhr wird US-Notenbankchef Jerome Powell ebenfalls eine Rede abhalten. Die Veröffentlichung der Bilanz der US-Notenbank steht dagegen um 22:30 Uhr an.