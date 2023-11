Heute Morgen hat Fielmann die Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht.

Quartalszahlen Q3/23 Fielmann im Überblick

Kennziffer Gemeldet Prognose Vorjahr Umsatz 526,0 Mio. EUR 519,8 Mio. EUR 463,0 Mio. EUR EBT 65,0 Mio. EUR 59,9 Mio. EUR 51,9 Mio. EUR Gewinn 44,8 Mio. EUR - 35,5 Mio. EUR

Fielmann investiert im Rahmen seiner Vision 2025 in die Digitalisierung und Internationalisierung. Das Ergebnis: ein Umsatzsprung bei Online-Geschäften (plus 16 Prozent) und auf den Auslandsmärkten (plus 21 Prozent).

Fazit

Fielmanns Taktik geht auf: Im Juli hat der Optikkonzern die Ausschüttung auf 75 Cent je Aktie halbiert, auch um Investitionen zu finanzieren. Das scheint sich aktuell auszuzahlen.

Die Fielmann-Aktie profitiert von den Zahlen und liegt vorbörslich auf Tradegate mit über 2,7 Prozent im Plus bei 40,92 Euro.