Versicherer Zurich erwägt zusätzlichen Aktienrückkauf

Der Schweizer Versicherungskonzern Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394) stellt den Aktionären neben der Dividende einen zusätzlichen Aktienrückkauf in Aussicht, wie am Donnerstag berichtet wurde. Am 16. November wird die Gruppe ein Update für Investoren in London präsentieren.

In diesem Jahr wurde eine Dividende in Höhe von 24 Franken (ca. 24,94 Euro) an die Aktionäre ausgeschüttet. Gegenüber dem Vorjahr (22 Franken) war dies eine Anhebung um 9 Prozent. Auf dieser Basis liegt die Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 433,6 Franken (ca. 450,5 Euro) bei 5,54 Prozent. Die nächste Generalversammlung findet am 10. April 2024 statt.

Die Bruttoprämien in der Schaden- und Unfallversicherung stiegen in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf vergleichbarer Basis bereinigt um Währungseffekte um 9 Prozent auf 34,6 Mrd. US-Dollar, wie am Donnerstag weiter mitgeteilt wurde. Zurich Insurance ist zuversichtlich, das Jahr erfolgreich abzuschliessen und die Finanzziele für den Zeitraum von 2023 bis 2025 zu erreichen.

Redaktion MyDividends.de