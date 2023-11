Dax Chartanalyse 10.11.2023: Vorsicht, Rutschgefahr!

Widerstand: 15.360 15.500 Unterstützung: 15.068 14.950

Rückblick:

Die Käufer tobten sich gestern noch etwas stärker aus als vermutet und trieben den Index am späten Nachmittag tatsächlich noch einmal bis auf 15.360 Punkte, während die US-Indizes zum gleichen Zeitpunkt bereits schon schwächelten.

Die Quittung für diese unangemessene Euphorie am gestrigen Nachmittag gibt es dann mit etwas Verzögerung heute Vormittag: Der Index startete mit einer größeren Abwärtskurslücke in den Handel und notiert bereits schon wieder 100 Punkte unterhalb des gestrigen Schlusskursniveaus.

Ausblick:

Die deutlich schwächer als erwartet ausgefallene Auktion 30-jähriger US-Staatsanleihen löste den späten Sell-Off an der Wall Street aus. Dieser Sell-Off dürfte sich mit hoher Wahrscheinlichkeit am heutigen Handelstag weiter fortsetzen. Ein erneuter Stimmungsumschwung vor dem Wochenende ist eher unwahrscheinlich.

Dementsprechend wäre es keine allzu große Überraschung, wenn auch der deutsche Leitindex am Nachmittag noch einmal richtig Druck bekommt, nachdem sich der Abverkauf am Vormittag bislang eher in Grenzen hielt.

Aus charttechnischer Sicht wird für die kommenden Stunden und Tagen eine Verkaufswelle in den Bereich 15.000 bis 15.080 Punkte präferiert. Erst ein Stundenschluss oberhalb der kurzfristig relevanten Widerstandszone im Bereich 15.350/60 Punkte negiert dieses kurzfristig präferierte bärische Szenario. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Quelle: Tradingview

