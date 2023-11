Deutsche Telekom: Aktionäre werden belohnt!

Am gestrigen Handelstag öffnete die Deutsche Telekom ihre Bücher zum dritten Quartal 2023. Dabei konnte eine Steigerung des bereinigten Ergebnisses vor Steuern und Leasingverpflichtungen (Ebitda AL) um 0,6 Prozent auf rund 10,5 Milliarden Euro gemeldet werden. Die Summe der freien Barmittel (Free Cashflow) wuchs um 61,4 Prozent auf fast 4,7 Milliarden Euro. Verantwortlich dafür ist vor allem der niedrigere Investitionsaufwand (Cash Capex), der im Jahresvergleich um fast 30 Prozent auf 4,27 Milliarden Euro abgenommen hat. Die Telekom will die Dividende im kommenden Jahr um zehn Prozent erhöhen und ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm auflegen. Damit will der Konzern seine Aktionäre an der positiven Geschäftsentwicklung beteiligen.

Zum Chart

Die Aktie der Deutschen Telekom gehörte 2022 zu den großen Gewinnern im DAX. Auch 2023 hat vielversprechend begonnen. Nach dem partiellen Hoch am 5. April 2023 bei 23,13 Euro gab der Aktienkurs bis zum Supportbereich bei 18,64 Euro nach. Der folgende Test der Widerstandszone bei 20,60 Euro war erst beim dritten Mal von Erfolg gekrönt. Aktuell verbleibt der Kurs in Lauerstellung für einen weiteren Test der Widerstandszone rund um den Wert bei 23,13 Euro. Betrachtet man das Risiko für einen fallenden Kurs, könnte sich bis dato die Supportzone bei 18,64 Euro als valider Rückhalt erweisen. Themen für die schlechte Kursperformance ab dem 5. April waren die steigenden Zinserwartungen beiderseits des Atlantiks und die mögliche Konkurrenz in den USA durch einen Einstieg Amazons in den Mobilfunkmarkt. Bei Betrachtung der Kennzahl KGV führen die aktuellen Planzahlen für 2025 zu einem erwarteten KGV von 10,74. Die Telekom wird durch eine Verschlankung der Kostenstruktur und Umsatzwachstum dieses Ziel höchstwahrscheinlich auch erreichen. Damit liegt der Wert weit unterhalb des Durchschnittes der historischen KGVs.