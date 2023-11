Kakao: Null Bremsspuren

Ein Wochenschlusskurs oberhalb von 3.775 US-Dollar würde für eine Fortsetzung der steilen Kursrallye an das 138,2 % Fibonacci-Retracement bei 4.528 US-Dollar sprechen. Zwischengeschaltete Konsolidierungen sollten allerdings stets eingeplant werden. Bislang deutet aber nichts auf größeren Konsolidierungsbedarf hin, im Ernstfall findet der Agrarrohstoff Unterstützungen bei 3.775 und darunter 3.429 US-Dollar vor.

Nach Auflösung eines bullischen Keils zu Beginn dieses Jahres durch einen Kursanstieg über 2.700 US-Dollar wurde eine steile Kursrallye mit Zielen an den Hochs aus 2015 und darüber 2011 um 3.775 US-Dollar gezündet. Dieses Ziel konnte bravourös in der abgelaufenen Handelswoche abgearbeitet werden, gestoppt hat sie Rallye bislang aber nicht. Bullen ziehen es konsequent durch und markieren nahezu täglich Bestmarken. Die weitere Kurszielanalyse kann lediglich durch eine Projektion ermittelt werden.

Fazit

Nachhaltige Wochenschlusskurse oberhalb der Verlaufshochs aus 2011 würden für weitere Gewinne beim Kakao-Future an 4.528 US-Dollar sprechen. Um möglichst stark hiervon zu profitieren, könnte auf mittelfristiger Basis beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VM30VM zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance von gegenwärtigen Niveau aus beträgt noch weitere 110 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 9,56 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte aber wegen etwaiger dynamischer Rücksetzer das Niveau von vorläufig 3.695 US-Dollar nicht überschreiten, hieraus würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs von 1,75 Euro im Schein ergeben. Vor etwaigen Blow-Off-Phasen ist man aber in solchen Phasen selten gut gewappnet.