GNW-Adhoc: Java-Experten vereinen sich zur Förderung von Enterprise Java auf der virtuellen Payara-Konferenz

^LONDON, Nov. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payara Services, der führende Anbieter

von Anwendungsserver-Technologie, kündigt mit Stolz seine bahnbrechende virtuelle Geschäfts- und Technologiekonferenz an, die für diesen Dezember geplant ist. Diese Veranstaltung ist der Förderung von Innovationen in Jakarta EE gewidmet, der fortschrittlichen Erweiterung der Java-Spezifikationen, die für Anwendungen auf Unternehmensebene entwickelt wurde. Das eintägige Programm ist einzigartig, da es sich an alle Java-Kenntnisse richtet. Der Schwerpunkt liegt darauf, JAVA-Profis und Führungskräfte aus der Wirtschaft über die Leistungsfähigkeit und das Potenzial von Jakarta EE zu informieren. Der CEO und Gründer von Payara, Steve Millidge, und ein Projektleiter von Jakarta EE, betonte: ?Die Zusammenführung der weltweiten Java-Community auf der virtuellen Payara-Konferenz ist ein Beweis für unser Engagement zur Förderung von Innovationen im Bereich Enterprise Java. Unser Ziel ist es, Entwickler, Entscheidungsträger und Branchenführer zu inspirieren und zu befähigen, indem wir das unvergleichliche Potenzial von Jakarta EE präsentieren. Wir freuen uns, diese Initiative anzuführen und Einblicke in die unendlichen Möglichkeiten des JAVA-Ökosystems zu geben." ?Jakarta EE verändert die Fähigkeit von Unternehmen, Cloud-native Architekturen und Anwendungen zu implementieren, um den sich schnell entwickelnden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden," so Mike Milinkovich, Executive Director der Eclipse Foundation. ?Da Open Source Java in der heutigen Programmierlandschaft eine immer wichtigere Rolle spielt, ist Payara weiterhin ein wichtiger Partner beim Aufbau dieses Ökosystems. Wir sind begeistert, das Unternehmen als Partner zu haben und freuen uns auf die Teilnahme an einer sicherlich produktiven Veranstaltung." Auf der virtuellen Payara-Konferenz werden hochkarätige Redner auftreten, darunter Michael Redlich, Java Champion und Java News Editor bei InfoQ, der die Fortschritte in Jakarta EE 11 erörtern und dabei die Entwicklung über Java EE hinaus betonen wird. Tanja Obradovic, Jakarta EE Program Manager, wird den Erfolg der Open-Source-Zusammenarbeit innerhalb der Eclipse Foundation beleuchten und wertvolle Einblicke in die Modernisierung von Java-Unternehmen geben. James Governor, leitender Analyst bei Red Monk, wird in seinem Vortrag Java: The Never-ending Story (Java: Die unendliche Geschichte) die Zukunft von Java als wichtige allgemeine Programmiersprache und Laufzeitumgebung für Unternehmen und SaaS-Unternehmen diskutieren. Auf der Veranstaltung werden Erfahrungsberichte von Kunden der Payara-Plattform, wie z. B. CDL, zu hören sein, die von ihrer Migration von WebLogic zur Payara- Plattform berichten. In einer Kundenrunde werden unter anderem die US- Küstenwache, der Entwickler von Weblösungen Kyran und die Bundesagentur für Arbeit, die alle Payara-Dienste nutzen, zu Wort kommen. Registrieren Sie sich hier (https://www.crowdcast.io/c/virtualpayaraconference) kostenlos für die Veranstaltung. Über Payara Payara ist ein globales Open-Source-Unternehmen, das innovative Infrastruktur- Software entwickelt. Dazu gehören Payara Server Enterprise, eine einfach zu bedienende Jakarta EE- und MicroProfile-Laufzeitumgebung, die geschäftskritische Produktionssysteme mit sicheren Bereitstellungen unterstützt, und Payara Cloud, eine vollständig automatisierte Jakarta EE-Cloud-Bereitstellungslösung, die den Bedarf an Anwendungsservern und Kenntnissen über Docker und Kubernetes eliminiert. Payara wurde entwickelt, um eine stabile, skalierbare und sichere Umgebung für die Ausführung von Java-Anwendungen zu bieten, was es zu einer idealen Wahl für den Einsatz auf Unternehmensebene macht. Besuchen Sie: https://www.payara.fish/ Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ad3ddaa5- 6c1e-432c-850b-9c1e0947a3bd °