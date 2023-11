MICROSOFT - Dieses Allzeithoch ist nicht genug

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 369,670 $ (Nasdaq)

Ende September startete bei der Microsoft-Aktie der zweite große Aufwärtsimpuls des Jahres und trieb den Wert aus einer bullischen Keilformation in Richtung des damaligen Allzeithochs bei 366,78 USD an. Die Marke wurde am Freitag überschritten und damit der Käuferseite eigentlich ein "Elfmeter" serviert.

Erst über 374,00 USD wäre der Ausbruch geglückt

Allerdings erreicht die Aktie mit dem jüngsten Hoch einige Kursziele der Rallyteilstrecken seit dem Verlaufstief bei 213,43 USD. Das Risiko, dass die Anteile von Microsoft zwischen 370,00 und 374,00 USD jetzt ein temporäres Hoch ausbilden und von dort zurückfallen, ist aktuell besonders hoch. Die Folge wäre eine Korrektur bis 349,67 und darunter auf 341,33 USD, ehe auf diesem Niveau ein weiterer Ausbruchsversuch starten sollte. Darunter wäre die zweite Kaufwelle allerdings von den Bären gekontert und letztlich mit Verlusten bis zum Tief bei 309,45 USD zu rechnen.

Gelingt den Bullen dagegen das Husarenstück, die Zone bis 374,00 USD aufzuhebeln, dürfte die Rally direkt an das nächsthöhere Kursziel des Anstiegs von März bis Juli bei rund 384,00 USD reichen. Darüber lägen weitere mittelfristige Ziele bei 402,00 und 410,00 - 412,00 USD.

Microsoft Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)