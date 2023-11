Silber: Schwacher Wochenstart

In einem seit Mai dieses Jahres laufenden Abwärtstrend versuchten Investoren im Zeitraum seit Anfang September einen drohenden Aufwärtstrendbruch bestehend seit 2022 durch die Implementierung einer inversen SKS-Formation zu verhindern. Unglücklicherweise entwickelte sich der Preis in den letzten Stunden talwärts und fiel unter die wichtige Kursmarke und Horizontalunterstützung von 22,23 US-Dollar je Feinunze zurück. Dadurch fällt aber auch die inverse SKS-Formation an stark zu wanken. Sollten sich demnach die Verluste weiter fortsetzen, müsste Abstand von der potenziellen Trendwendeformation genommen werden, zeitgleich würden hieraus aber auch neuerliche Handelsansätze erwachsen.

61,8 % Fibo im Fokus

Nachhaltige Tagesschlusskurse unterhalb von 22,23 US-Dollar würden unmissverständliche Hinweise auf einen weiteren Rücksetzer in den Bereich des 61,8 % Fibonacci-Retracements bei 21,84 US-Dollar liefern. Diese Stelle gilt aus technischer Sicht als letzter möglicher Trendwendepunkt. Darunter würden sicherlich bärische Marktteilnehmer leichtes Spiel haben die Preise auf 21,42 und schließlich die Jahrestiefs von 20,26 US-Dollar weiter talwärts zu drücken. Auf der Oberseite müsste mindestens der seit Mai laufende Abwärtstrend durch einen Kurssprung mindestens über 23,75 US-Dollar beendet werden, in der Folge könnten Zugewinne an 24,61 und darüber 25,40 US-Dollar generiert werden.