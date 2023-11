Warten auf Verbraucherpreise | China-Tech im Fokus

Die Wall Street tendiert über den vorbörslichen Tiefs, sieht nach der kräftigen Rallye am Freitag aber leichte Gewinnmitnahmen. Marktteilnehmer warten auf die Oktober-Verbraucherpreise, die am Dienstag um 14:30 Uhr MESZ gemeldet werden. Schaut man sich den Preisrückgang von Benzin an, müsste die Gesamtrate unter den Zielen der Wall Street liegen. Die Kernrate könnte sich hingegen als klebrig erweisen. Diese Woche werden auch die Oktober-Einzelhandelsumsätze, die am Mittwoch gemeldet werden, im Fokus stehen. Außerdem muss sich der Kongress im Haushaltsstreit bis Mitternacht am Freitag einigen, ansonsten droht ein Regierungsshutdown. Dass die Ratingagentur Moody’s die Bonität der USA von stabil auf negativ abgestuft hat, findet an der Wall Street heute wenige Beachtung. Diese Woche beginnt das Ende der Berichtssaison, mit den Ergebnissen von Home Depot, Wal-Mart und Target. China-Tech könnte mit dem Treffen zwischen Biden und Xi in San Francisco eine Erholung sehen. Auch hier beginnt diese Woche die Berichtssaison. Neben Alibaba meldet auch JD und Tencent Quartalszahlen.



