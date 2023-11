Kein gutes Omen für die Wirtschaft | Cisco und Walmart schwach

Wir sehen an diesem Donnerstag leichte Gewinnmitnahmen. In Anbetracht der Kursverluste bei Cisco, Walmart und Palo Alto recht gering. Die Quartalsaussichten verfehlen in Teilen die Aussichten des Marktes. Wie Target am Vortag, profitieren die Aktien von Macy’s von den Ergebnissen. Die Aktien von Alibaba stehen wegen der verfehlten Ertragszahlen unter Druck. Außerdem wird die Ausgliederung des Cloud-Bereichs abgesagt. Die Renditen der Staatsanleihen gehen wegen der Erstanträge für Arbeitslosenhilfe leicht runter. Die Erstanträge lagen über den Zielen der Analysten und deuten auf eine Abkühlung des Arbeitsmarktes.



00:00 - Intro

00:20 - Überblick

00:45 - Makroökonomische Zahlen | Wirtschaft verliert an Dynamik

03:00 - Einzelhandelswerte | Walmart

07:53 - Macy’s | Einzelhandel Fazit

09:30 - Palo Alto Networks

12:00 - Cisco

15:05 - Sonos, Alibaba | Ausblick heute Abend

16:35 - Nvidia

17:43 - HelloFresh warnt

18:07 - Die Magnificent 7 Aktien



