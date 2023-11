VISA - Über den Wolken

VISA Inc. - WKN: A0NC7B - ISIN: US92826C8394 - Kurs: 248,110 $ (NYSE)

Die Visa-Aktie hatte sich seit März in einem stabilen Aufwärtstrendkanal ihrem Allzeithoch genährt, ehe im September nach einem Hoch bei 250,06 USD eine Korrektur folgte. Nach einer kurzfristigen Bodenbildung im Bereich des Supports bei 229,24 USD haben sich die Bullen Ende Oktober mit einer steilen Aufwärtsbewegung zurückgemeldet. Jetzt besteht die Chance auf einen nachhaltigen Ausbruch über das Allzeithoch.

Ein bullisches und ein superbullisches Szenario

Kurzfristig stehen die übergeordnete Kurszielmarke bei 247,95 USD und das Hoch aus dem September bei 238,75 USD noch im Weg der heranstürmenden Bullen. Darüber dürfte die Aufwärtsbewegung allerdings auch das Allzeithoch bei 252,67 USD hinter sich lassen. Das nächste langfristige Kursziel läge im Bereich von 265,00 USD.

Im bullischsten Fall könnte jedoch die gesamte Korrekturphase von Januar bis Oktober zu ein- und derselben Konsolidierung gehören und damit ausgehend vom Oktobertief bei 328,03 USD die Kaufwelle von Oktober 2022 bis Januar 2023 fortgesetzt werden (Extensionen in pink). In diesem äußerst bullischen Szenario wäre der Bereich um 265,00 USD nur ein Etappenziel auf dem Weg in Richtung 273,00 und 287,00 USD zu sehen.

Die große Ausbruchschance der Käuferseite hätte solange Bestand, als der Unterstützungsbereich um 237,50 USD nicht unterschritten wurde. Erst dann könnte eine zweite deutlichere Korrektur bis 228,03 - 229,24 USD belasten.

VISA Chartanalyse (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)