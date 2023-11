Gold-Bullen nehmen 2.000 Dollar-Marke ins Visier

Das Fazit der jüngsten Betrachtung zum Edelmetall vom 8. November lautete wie folgt:

Aus rein charttechnischer Sicht hat der Goldpreis kurzfristig weiter Korrekturpotenzial bis in den Bereich um 1.930/35 Dollar je Feinunze. Im Bereich der Horizontalunterstützung in dieser Zone wäre dann zunächst wieder mit technisch bedingtem Kaufinteresse zu rechnen.

Unterstützungszone läutet Rebound ein

Nach der Analyse gab der Goldpreis erwartungsgemäß nach und fiel in den genannten Unterstützungsbereich zurück. Ausgehend von diesem Bereich gab es dann das avisierte "technische Kaufinteresse" im Edelmetall.

Dieses Kaufinteresse entwickelte sich in den vergangenen Tagen zur nächsten Kaufwelle im Gold. Kurzfristig besteht weiter "Luft" auf der Oberseite in den Bereich um 2.000 bis 2.010 Dollar. Wer den Einstieg verpasst hat sollte allerdings unbedingt einen Rücksetzer in den Bereich 1.950/60 Dollar abwarten. Das Chance-Risiko-Profil ist auf dem aktuellen Kursniveau wenig attraktiv.