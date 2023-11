NETFLIX - Wahnsinnrally seit den Quartalszahlen

Unlimited Turbo Optionsschein auf Netflix - WKN: PN94G0 - ISIN: DE000PN94G07 - Kurs: 7,250 € (BNP)

Netflix Inc. - WKN: 552484 - ISIN: US64110L1061 - Kurs: 466,950 $ (Nasdaq)

Die Netflix-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 162,71 USD aus dem Mai 2022 wieder in einer Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie am 19. Juli 2023 auf ein Hoch bei 485,00 USD. Anschließend folgte eine Korrekturbewegung auf 354,79 USD. Diese Korrektur schoss deutlich über. Nicht nur das letzte größere Zwischenhoch bei 379,34 USD wurde gebrochen, sondern auch die Unterstützung bei 349,80 USD. Damit entstand eine sehr kritische Situation, die leicht auch zu einem weiteren Abverkauf gen 246,95 USD hätte frühen können.

Aber die vergangenen Quartalszahlen retteten die Aktie. Sie eröffnete am 19. Oktober mit einem riesigen Aufwärtsgap und zog danach an den Abwärtstrend seit dem Jahreshoch an. Sie konsolidierte knapp unter diesem Trend einige Tage. Am 01. November erfolgte der Ausbruch über diesen Trend und das Hoch vom 25. Oktober bei 418,84 USD. Seitdem setzt der Wert die steile Rally fort.

Zuletzt durchbrach er die Widerstandszone zwischen 448,65 USD und 458,60 USD. Das große Abwärtsgap vom 20. Juli zwischen 470,00 USD und 448,50 USD ist inzwischen fast komplett geschlossen. Es verbleibt ein Rest zwischen 467,28 und 470,00 USD.

In meinem Musterdepot Active Trading habe ich den Ausbruch vom 01. November genutzt, um eine Longposition auf Netflix mittels DE000PN94G07 aufzubauen. Diese bin ich am 02. November eingegangen. Bereits am 07. November habe ich nach einem Anstieg um 50% im Zertifikat 2/3 der Position verkauft und somit das investierte Kapital aus dem Trade abgezogen. Das verbliebene Drittel notiert aktuell mit 138,82% im Plus. Das Depot ist Teil von stock3 Trademate und stock3 Ultimate. Sie können eines der beiden Abos 14Tage kostenlos testen.

Wie könnte es weitergehen?

Noch ist der kurzfristige Aufwärtstrend intakt. Aber dieser Trend ist sehr weit fortgeschritten. Daher ist die Gefahr eines mehrtägigen Rücksetzers inzwischen sehr hoch. Ein Verkaufssignal, das auf den Start dieser Bewegung hindeutet, liegt aber aktuell nicht vor. Ein solcher Rücksetzer könnte die Aktie problemlos in den Bereich um 418,84-415,84 USD führen, ohne dass Schaden am mittelfristigen Bild entstehen würde. Das heißt aber noch lange nicht, dass ein solcher Rücksetzer in diesem Umfang kommen muss. Aber die Aktie hat seit dem Tief vor den letzten Quartalszahlen bis zum gestrigen Tageshoch 35,45 % zugelegt. Ein solcher Trend kann nicht allzu lange halten.

Im mittelfristigen Rahmen sieht das Chartbild der Netflix-Aktie klar bullisch aus. Ein Ausbruch über das Jahreshoch bei 485,00 USD erscheint möglich. Anschließend könnte der Wert weiter in Richtung 575,37 USD ansteigen. Sollte das Umfeld sehr bullisch sein, wäre sogar ein Anstieg an das Allzeithoch bei 700,99 USD möglich.

Ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 415,84 USD wäre ein erster Rückschlag für die mittelfristigen Bullen. Ein Rückfall unter 387,10 USD würde sie in größere Nöte bringen.

Fazit: Kurzfristig ist die Netflix-Aktie wie viele andere Aktien auch heiß gelaufen. Ein Rücksetzer tut Not. Aber dieser sollte neue Einstiegschancen auf mittelfristige Sicht mit sich bringen.

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)